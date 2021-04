VIDEO. L’impressionnant amerrissage d’urgence d’un avion le long de la plage

Des spectateurs ont assisté à l’amerrissage d’urgence d’un avion qui participait à un spectacle aérien.

Alors qu’ils profitaient du « Cococoa Beach Air Show », un spectacle aérien sur la plage de Cocoa Beach, en Floride, des spectateurs ont assisté à l’amerrissage d’urgence d’un avion datant de la Seconde Guerre Mondiale. Comme le rapporte Florida Today, l’avion a probablement été victime d’une panne moteur. Personne n’a heureusement été blessé lors de cet incident et le pilote a refusé toute assistance médicale.

Environ 1.000 personnes ont assisté à l’incident qui a été repartagé en masse sur les réseaux sociaux. « C’était choquant car on pensait simplement que l’avion allait faire un ‘trick’ et on se disait que c’était tellement cool. Puis il a foncé vers l’eau et tout le monde a sauté pour venir en aide au pilote », explique Brian, qui a assisté à la scène.

Sur les images, on peut voir l’avion sur le point de s’écraser sur plusieurs nageurs, avant de reprendre un peu de hauteur et de se poser un peu plus loin. « Il a évité beaucoup de personnes. S’il s’était posé lors de la première descente, cela aurait été terrible. Le pilote a été incroyable », conclut Brian.