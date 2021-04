Réouverture des terrasses : une fermeture à 20h est sur la table

Les restaurants et cafés pourront rouvrir le 8 mai, mais uniquement en terrasse. Ainsi en a décidé le dernier comité de concertation. Mais sous quelles conditions ?

La réouverture des terrasses, annoncée pour le 8 mai, pose d’épineuses questions : sera-t-elle valable pour les terrasses couvertes ? Combien de convives seront autorisés par table ? Quelle distance entre les tables ? Et surtout, à quelle heure les établissements devront-ils fermer leurs portes ? Le secteur est dans le flou le plus complet et attend les protocoles sanitaires des autorités.

D’après les informations de la Dernière Heure, plusieurs règles sont sur la table des négociations. « Selon les premiers éléments qui nous reviennent, on serait obligés de fermer à 20 heures à partir du 8 mai », affirme Thierry Neyens, président de la fédération Horeca Wallonie, dans les colonnes du quotidien. Une limite que le secteur fera tout pour repousser. « On fait le forcing car l’ouverture des terrasses uniquement est déjà difficile à imaginer pour la grande majorité des restaurateurs. Si en plus de cela, on ne peut faire qu’un seul service, cela devient beaucoup trop compliqué à mettre en place », détaille Thierry Neyens.

Plusieurs ministres « pas informés » d’une telle mesure

Toutefois, interrogé sur la question ce dimanche, sur le plateau de RTL-TVI, le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit) indiquait qu’aucune heure de fermeture n’était fixée. D’après lui, elle serait uniquement calquée sur celle du couvre-feu (si couvre-feu régional il y a, puisqu’à partir du 8 mai, le couvre-feu fédéral sera remplacé par une interdiction de rassemblement de plus de trois personnes entre minuit et 5h00).

Sur le même plateau, le vice-Premier ministre Georges Gilkinet (Ecolo) a lui aussi indiqué que, d’après ses informations, aucun horaire spécifique au secteur n’était à l’agenda. Idem pour le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo) : « je n’ai pas entendu parler officiellement d’une telle mesure donc je ne la connais pas. Je me suis un peu renseigné et je n’ai pas entendu d’information complémentaire », a-t-il indiqué ce lundi matin sur Bel-RTL.