Pierre-Jean Chalençon et Sophie Davant s’écharpent par médias interposés

Sophie Davant a taclé le fan de Napoléon lors d’une interview. Piqué au vif, ce dernier a réagi.

Décidément, les diners clandestins de Pierre-Jean Chalençon et Christophe Leroy continuent de faire réagir et tout le monde semble avoir son avis sur la question. Le dernier en date ? Celui de Sophie Davant, l’ancienne complice du collectionneur sur le plateau d’« Affaire conclue ». « On ne peut pas faire et dire n’importe quoi. Il ne m’a jamais écoutée. C’est aussi simple que ça. Il n’en fait qu’à sa tête. Je trouve que c’est dommage. C’est du gâchis. C’est quelqu’un qui aurait pu tellement apporter par ses connaissances et sa folie s’il avait su se gérer. Et là, hélas, je suis triste parce que je trouve qu’il s’enfonce dans des excès qu’il pourrait éviter », a-t-elle confié à Télé-Loisirs.

Des propos qui n’ont visiblement pas plu au principal intéressé, qui a réagi sur Twitter. « Comme dirait ma grand-mère, les conseilleurs ne sont pas les payeurs… J’adore Sophie, c’est une bonne copine, mais franchement j’observe que quand je suis parti d’Affaire conclue, personne n’a bronché !!! Alors rien à ajouter !!!! Bonjour l’esprit d’équipe, à part Julien (Cohen, ndlr) ».