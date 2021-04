Le train de nuit Bruxelles-Vienne de retour fin mai

La reprise des trains de nuit entre la Belgique et l’Autriche a une nouvelle fois été reportée. La compagnie ferroviaire autrichienne ÖBB mise désormais sur le 25 mai pour relancer la liaison nocturne entre Vienne et Bruxelles, peut-on lire lundi sur son site web.

Le trajet ferroviaire nocturne entre les deux capitales avait été suspendu début novembre en raison de la crise sanitaire. Sa reprise a déjà été reportée plusieurs fois. La fin du mois d’avril avait été évoquée pour le redémarrage mais selon le nouveau calendrier publié par ÖBB, le «Nightjet» ne devrait pas reprendre du service avant le 25 mai.

La compagnie ferroviaire autrichienne mise également sur cette date pour la reprise d’une série d’autres liaisons nocturnes, entre l’Autriche et l’Allemagne, entre la Suisse et l’Allemagne, depuis et vers l’Italie, et enfin depuis et vers Amsterdam.

De nouvelles liaisons à venir

Les trajets de nuit entre l’Autriche (Vienne et Innsbruck) et la Belgique avaient été lancés début 2020. La connexion avec Innsbruck a depuis été supprimée.

Entretemps, d’autres liaisons nocturnes ont été annoncées depuis et vers Bruxelles. Ainsi, European Sleeper, derrière lequel se cachent deux entrepreneurs néerlandais, souhaite lancer en avril 2022 une connexion entre Bruxelles, Amsterdam, Berlin et Prague. Deux entrepreneurs belges misent de leur côté avec MoonLight Express sur un trajet de nuit entre Bruxelles, Liège et Berlin, qui devrait démarrer aussi au printemps 2022.