Petit tour du monde des sodas les plus originaux avec Super Gaby Games

Qu’elles proviennent du Japon, d’Indonésie, des Etats-Unis ou du Mexique, la boutique Super Gaby Games à Bruxelles propose une multitude des boissons exotiques et originales importées de l’étranger. En voici quelques-unes.

Installé au numéro 9 de la rue du Prince Royal, à la Porte de Namur, à Bruxelles, Super Gaby Games est une véritable caverne d’Ali Baba pour les geeks et les gamers. Dans cette boutique d’un peu plus de 70 m², on retrouve des centaines de Funko Pop, souvent très rares et exclusives, mais aussi plein d’autres figurines, des jeux vidéo rétros, récents et indépendants, ainsi qu’une multitude de produits dérivés en tout genre.

Super Gaby Games propose aussi plein de boissons et des friandises importées du Japon, de Corée ou encore des Etats-Unis. Nous avons demandé à Mustafa, alias Tonton Gaby, le gérant du magasin, de présenter aux lecteurs de Metro plusieurs boissons particulièrement étranges et insolites.

Ph. Thomas Wallemacq

Les fameux ramune

Jamais à court d’idées, en juillet dernier, Tonton Gaby avait lancé un défi original à ses clients. Celui ou celle qui arrivait à boire en moins de 30 secondes une bouteille d’une boisson étrange venue du Japon au goût frite remportait un bon d’achat de 15 €. Le tout filmé sur le palier du magasin et diffusé en direct sur Instagram et sur Facebook !

Aujourd’hui, Super Gaby Games ne propose plus de ramune goût frite mais Tonton Gaby s’attend à bientôt en recevoir au goût Wasabi. « Le ramune (qui se prononce ramuné), c’est la limonade gazeuse traditionnelle depuis plus de 100 ans au Japon. Il en existe des dizaines et des dizaines de versions. La particularité de la bouteille de ramune est d’être fermée par une bille. Le goulot est fermé par la pression exercée par le dioxyde de carbone sur la bille. La version Pikachu est une limonade traditionnelle, le ramune par excellence. »

Un Sakura Cola aux pétales de cerisier du Japon

« Le Cherry Blossom Cola est un cola comme il en existe beaucoup au Japon. Cette version est une limonade aux pétales de cerisier du Japon. C’est un cola très léger et très bon dont la couleur rappelle aussi les cerisiers du Japon. » On ne connaît pas le goût d’une fleur de cerisier mais une chose est sûre : cette étonnante boisson rose à une saveur unique !

Des Fanta de tous les goûts et toutes les couleurs

Le dernier coup de cœur en date de Tonton Gaby, c’est le Fanta goût pomme, une édition limitée venue en direct du Japon. « C’est vraiment fait avec de la pomme, ce n’est pas juste des arômes. C’est l’une de mes boissons préférées. On sent vraiment bien le goût de la pomme rouge ». Dans le frigo de la boutique, on trouve également d’autres Fanta originaux. « On vient de sortir un Fanta mexicain, le Fanta Piña. C’est un Fanta à l’ananas avec un zeste de noix de coco. C’est super bon et ça rappelle la fameuse Piña colada, sans alcool bien sûr. » Il y a également un Fanta incolore venu d’Indonésie. « C’est ce qu’on appelle un air soda. C’est de l’eau pétillante, sans colorant, sans sucre, avec un petit goût d’agrume. »

Les boissons Chupa Chups

Une autre boisson étonnante qui commence peu à peu à s’installer en Belgique, ce sont les sodas Chupa Chups. « C’est coréen et ça goute exactement la sucette Chupa Chups. La canette Strawberry Cream a le même goût que la sucette fraise crème. Il y a aussi au melon crème, à l’orange et au raisin. C’est très chouette ».

Un Capri-Sun au cola

Pas besoin d’aller à l’autre bout du monde pour trouver des boissons originales. Super Gaby Games propose par exemple un Capri-Sun au cola qui vient d’Allemagne. « Capri-Sun est une boisson allemande et il existe plein de variétés différentes ».

Un petit goût d’Amérique

Les bouteilles de Calypso attirent également les regards dans les frigos de Tonton Gaby. « Calypso est une boisson américaine qui vient du Wisconsin. C’est un jus non pétillant avec toujours une petite note de lime. Il y a énormément de variétés : ananas-pêche, melon, cerise, pêche du sud, fruits des îles. C’est super rafraîchissant ».

Toujours en provenance du pays de l’Oncle Sam, il y a les bouteilles d’Hostess Honeybun. « La marque Hostess, qui commercialise les fameux Twinkies, ces petites brioches avec de la crème fouettée à l’intérieur, s’est lancée dans les boissons. Ici c’est un café latte macchiato avec un rappel de leur Honeybun, une sorte de couque au miel », nous indique Mustafa pour conclure ce petit tour du monde des sodas les plus originaux qu’il propose actuellement dans son magasin.

Retrouvez des dizaines d’autres boissons et plus d’infos sur la caverne de Tonton Gaby sur www.supergabygames.com

Thomas Wallemacq