« Touche pas à mon poste » bientôt disparue des écrans belges ?

Un vent d’inquiétude plane en Belgique pour les afficionados de « Touche pas à mon poste ». Les téléspectateurs belges pourraient prochainement être privés de l’émission de Cyril Hanouna.

C’est une annonce de Franck Appietto, directeur général de C8, qui a suscité des craintes chez les fans belges de « TPMP ». Interviewé sur Europe 1, celui-ci a laissé entendre que l’émission de Cyril Hanouna pourrait passer chez Canal+. La raison ? Un changement d’image voulu par C8, qui entend devenir une chaîne familiale, « solidaire et utile » en proposant une nouvelle ligne éditoriale.

Où la trouver en Belgique ?

Si « TPMP » migrait vers Canal+, cela signifierait qu’elle ne serait plus accessible en Belgique, la chaîne n’étant pas disponible chez nous.

« Aujourd’hui, tout est ouvert », a commenté jeudi Cyril Hanouna. « Maintenant, il est très possible que l’on reste sur C8. On ne sait pas ce qui peut se passer.», a ajouté le présentateur. «C’est le même groupe. Donc si la direction me dit : ‘on a besoin de toi sur Canal +’, bien entendu je ferais ce qu’ils me demanderont de faire.»

Dans le cas d’un changement de grille, reste un espoir pour les téléspectateurs belges : que BeTV reprenne la diffusion de l’émission, comme elle l’avait fait pour « Le Grand Journal ».