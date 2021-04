VIDEO. Google Earth permet désormais de voyager dans le temps

Ce jeudi, Google a lancé « Timelapse », une nouvelle fonctionnalité permettant aux internautes de remonter dans le passé et de visualiser, aux quatre coins du monde, les effets du dérèglement climatique sur notre planète.

Google a ajouté des vidéos en mode «time-lapse» sur son site gratuit Google Earth. Ces séquences en 3D permettent de visualiser la transformation de certaines zones géographiques en accéléré. Les utilisateurs peuvent donc se promener autour du globe et observer l’évolution des paysages de 1984 à nos jours. Ils pourront ainsi voir des villes s’étendre sur la mer, des forêts disparaître ou des glaciers diminuer au fil des ans.

«Les preuves visuelles peuvent permettre de trancher des débats mieux que les mots, et faire passer des messages complexes au plus grand nombre», a souligné Google dans un communiqué.

Un travail titanesque

Directement accessible sur Google Earth, ce nouvel outil propose également aux internautes de découvrir des lieux marqués par des métamorphoses fascinantes, la construction d’infrastructures d’envergures ou par des catastrophes naturelles.

Pour obtenir ces séquences inédites, le géant de la recherche en ligne a compilé des dizaines de millions d’images satellite prises depuis 37 ans. La plupart d’entre elles sont issues de Landsat (le plus ancien programme d’observation de la Terre, lancé dans les années 1970 par l’USGS et la NASA) et de la mission Sentinel-2 qui fait partie du programme européen Copernicus. Pour traiter cette quantité astronomique de données, il aura fallu plus de 2 millions d’heures de traitement sur des milliers de machines dans Google Cloud, précise l’entreprise.