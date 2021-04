Kevin, handicapé mental, passé à tabac par cinq adolescents en Flandre

Alors qu’il ramassait des déchets dans un parc de Lommel mardi, Kevin, 29 ans et souffrant d’un handicap mental, a été passé à tabac par un groupe de jeunes. Cinq suspects ont été interpellés par la police.

Voilà quelques mois que Kevin, 29 ans, a pris l’habitude de se rendre au parc de Lommel (Limbourg) afin d’y ramasser des déchets bénévolement à bord d‘un kart. Ce mardi après-midi, le jeune homme, atteint d’un handicap mental, s’est fait alpagué par un groupe de jeunes. Au moins cinq adolescents l’ont tabassé.

« Ils l’ont jeté par terre et l’ont roué de coups, même au visage. Il a perdu connaissance », explique sa maman, Paula Pinxten, au micro de RTL Info. « C’est un patient épileptique grave. Il a maintenant une commotion cérébrale. Un de ses yeux ne s’ouvre plus. L’orbite de l’œil est fracturée, sa mâchoire supérieure aussi. Comme son œil est gonflé, son nez est complètement bouché. Certaines dents bougent. »

Certains passants ont assisté à cette scène violente. Ils ont ensuite raccompagné Kevin, inconscient, chez lui. Immédiatement, ses parents l’ont emmené aux urgences.

« J’espère qu’ils seront sévèrement punis »

Le jeune homme a pu sortir de l’hôpital ce vendredi. Son agression ne lui a pas laissé que des séquelles physiques. « Il ne comprend pas, il ne comprend vraiment pas. Il a pleuré toute la nuit », a déclaré sa maman, désemparée face à la détresse, la douleur et l’anxiété de son fils. « J’espère qu’ils seront très sévèrement punis. Et que ça ne pourra plus jamais se reproduire. Que ça n’arrive plus à personne d’autre », conclut-elle.

Cette agression violente a suscité une vague d’indignation. Informée par les témoins des faits, la police a interpellé cinq adolescents. Le principal suspect a été arrêté et présenté devant le juge de la jeunesse. Les quatre autres ont été relâchés, a indiqué Pieter Strauven, porte-parole parquet Hasselt.

