Junior (Mariés au premier regard) rêve d’autres télé-réalités

La quatrième de saison de « Mariés au premier regard » s’est terminée il y a deux semaines et on peut dire qu’un candidat, en la personne de Junior, s’est démarqué. Ce dernier a révélé qu’il n’excluait pas de participer à d’autres télé-réalités, dans une interview livrée à la DH.

Depuis sa participation à « Mariés au premier regard », Junior ne cesse de gagner en notoriété. Le jeune homme a fait le buzz suite à son mariage avec Manon, qui s’est soldé par un divorce. Néanmoins, il ne devrait pas avoir trop de problèmes à retrouver l’amour, comme il l’explique à nos confrères de la DH: « On m’a envoyé des avances, des demandes en mariage et d’autres vachement plus culottées. Certaines femmes m’ont demandé si elles pouvaient postuler pour remplacer Manon. »

S’il a également reçu des commentaires beaucoup plus négatifs, il confie ne pas être touché par ces derniers. Et tandis que cette page se tourne pour le Belge, il n’exclut pas de revenir à l’écran dans une autre émission de télé-réalité.

Pékin Express? Les Anges?

« Participer à une autre émission ? Pourquoi pas. Mais je ne ferai pas quelque chose qui ne me représente pas. Pour le moment, personne n’est venu me chercher mais je suis ouvert à toute proposition. Pour Pékin Express , je fonce tête baissée car je suis un vrai aventurier. Pour Les Anges , j’avoue que je ne me suis encore jamais posé la question. J’y réfléchirai, bien sûr », précise le jeune homme.

Mais ce coach sportif se concentre sur sa carrière à l’heure actuelle, et verra bien ce que l’avenir lui réserve, loin des écrans de télévision ou non. En attendant, Junior ne ferme pas non plus la porte à une nouvelle participation à « Mariés au premier regard » pour trouver l’amour, et renforcer sa notoriété.