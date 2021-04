Le quotidien d’un coursier chez Takeaway

On connaît le métier de chauffeur mais depuis quelques années, la profession s’est transformée. Avec le confinement, c’est d’autant plus vrai. Les personnes ont en effet eu davantage besoin d’un service sur-mesure pour se faire livrer leurs repas. Et qui dit livraison de repas à domicile dit naturellement chauffeur ou plus exactement coursier. Et cette profession offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus, écoutons un coursier nous parler de son travail.

Vous travaillez en tant que livreur depuis combien de temps?

J’ai commencé il y a environ deux ans. J’avais besoin d’argent et comme j’étais étudiant, je ne pouvais pas prendre un emploi «normal». Il me fallait un job avec des horaires que je pouvais programmer comme je le souhaitais. J’ai donc cherché sur le net des opportunités et j’ai trouvé avec Takeaway livreur un travail qui me convenait: coursier. Je savais faire du vélo, j’aimais bien en faire en plus et explorer les différents quartiers de la ville me plaisait. J’ai donc postulé comme livreur de repas auprès de Takeaway.com.

Et qu’aimez-vous dans le poste de coursier pour Takeaway ?

Le job consiste à aller chercher les repas dans les restaurants affiliés et de les livrer aux clients, le plus rapidement possible. Alors naturellement, on travaille par tous les temps. On est toujours dehors mais j’adore ça! Je parcours environ 25 km par jour. Je fais du sport en travaillant! Et je découvre des coins que je ne connaissais pas de ma ville, même si j’y suis né et que j’y ai toujours vécu.

Avec des horaires flexibles, je ne fais pas toujours les mêmes heures de travail. Je peux travailler de jour comme de nuit, en semaine ou le week-end. C’est moi qui décide. Il n’y a donc pas de routine.

Vous avez besoin de quoi pour travailler?

Un vélo naturellement! Mais aussi un blouson à l’effigie de Takeaway, un pantalon de pluie, mon téléphone chargé et capable de recevoir la 4G. C’est tout.

Comment se passe votre journée de travail?

Je rencontre des tas de gens et j’adore ça. Cela me permet de faire de nouvelles expériences en permanence. Je peux porter un repas à une personne âgée ou à des potes. C’est toujours très différent. Il y a aussi des «heures et jours de pointe». Par exemple, lorsqu’il y a un match de foot à la TV, je dois multiplier les livraisons.

Pourquoi vous avez choisi ce travail? Y a-t-il des avantages?

Pour moi, oui. C’est vraiment un job parfait pour les étudiants et tous ceux qui veulent simplement compléter leurs salaires sans avoir à empiéter sur leurs horaires de travail. On travaille quand on le peut selon ses disponibilités. En plus, je bosse avec des personnes de mon âge, l’ambiance est donc sympa.

Avec TakeAway, on a aussi de nombreux avantages supplémentaires. Côté salaire, je suis payé à l’heure. C’est un gros avantage puisque même quand je dois attendre les plats au restaurant, je suis payé. J’ai un vrai contrat de travail. Et en plus, je suis assuré par la société qui m’emploie. Takeaway me fournit le matériel nécessaire pour travailler

Être coursier est devenu pour moi un vrai plaisir et je suis totalement libre. C’est un job qui n’est pas ennuyeux, tous les jours on découvre de nouveaux coins de la ville et de nouvelles personnes. J’adore voir les sourires des gens à qui je livre les repas. C’est très sympa et cela me permet de faire du sport en gagnant de l’argent. Il n’y a aucune routine.