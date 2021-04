VIDEO. Elle retrouve son mari en maison de repos après huit mois de séparation

Mary Davis et son mari Gordon, tous deux âgés de 89 ans, se sont dit « oui » il y a maintenant 68 ans. Depuis huit mois, ils avaient été séparés pour leur propre sécurité, coronavirus oblige. Le couple, plus amoureux que jamais, a pu se retrouver dans la même maison de repos et leurs retrouvailles ont donné lieu à une vidéo particulièrement touchante.

Il y a huit mois, Gordon était transféré dans une maison de repos loin de sa femme, qui ne pouvait pas lui rendre visite à cause des mesures sanitaires. En février, Mary était également déplacé dans une autre résidence, faute de place dans celle de son mari. Le couple, qui s’est marié il y a de cela 68 ans, vivait mal cette séparation, chose que l’on comprend aisément.

Ce lundi, l’époux de 89 ans a finalement été déplacé dans la « Baily House Care Home » à Mansfield, où il a retrouvé sa femme adorée. Une caméra a filmé le moment touchant de leurs retrouvailles après huit mois de séparation forcée.

« C’était merveilleux »

Sur les images, on les voit se débarrasser de leur canne et déambulateur pour se prendre dans les bras l’un de l’autre. Les deux séniors se disent qu’ils s’aiment et pleurent de bonheur au moment de s’embrasser affectueusement, ce qui émeut les membres du personnel soignant qui les entourent.

« C’était merveilleux ! C’est tellement agréable de le revoir. Quand il a dû être placé dans un centre de soins, j’ai pleuré comme une madeleine, mais maintenant nous pouvons être ensemble », explique Mary. Désormais, le couple va donc pouvoir se retrouver pour, on l’espère, ne plus jamais se quitter!