VIDEO. Ces étudiants vétérinaires soignent les animaux des plus fragiles

En 2008, les étudiants de l’école VetAgroSup, située à Lyon, ont décidé de créer le Dispensaire Vétérinaire Etudiant. Leur but: prendre soin des animaux des personnes les plus démunies et, par ce biais, créer un lien avec leurs propriétaires. Récit.

Il n’est pas rare de voir les personnes les plus démunies accompagnées d’un fidèle compagnon. Il est naturellement difficile pour eux de subvenir à leurs besoins élémentaires lorsque c’est nécessaire, mais à Lyon, ces personnes peuvent compter sur les étudiants pour leur venir en aide.

En effet, l’école VetAgroSup a créé le Dispensaire Vétérinaire Etudiant en 2008 pour permettre aux animaux de personnes « démunies, marginalisées ou en difficulté » de bénéficier d’une aide, tant au niveau des soins que du matériel nécessaire au bien-être de leurs animaux.

Ces soins ne sont pas dispensables en rue, et les étudiants se rendent donc une à deux fois par semaine dans des foyers sociaux avec l’accompagnement d’un enseignant pour aider ceux qui sont dans le besoin et assurer des consultations à leurs animaux. Vaccins, mise en règle, prévention, ces jeunes font tout ce qui est en leur pouvoir.

Un lien

Au total, ils sont 115 bénévoles à se relayer dans l’association. L’une d’entre eux explique: » En plus des permanences vétérinaires, on va aussi en ville le soir faire des maraudes, pour distribuer des croquettes, des jouets, des gamelles, des laisses, ce genre de choses. »

» Il y a aussi un vrai travail de médiation sociale : on s’est rendu compte qu’en fait, quand on passait par l’animal, on arrivait plus souvent à discuter et à créer du lien », détaille une autre bénévole au média Brut, qui les a suivis durant l’une de leurs permanences.