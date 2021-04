Lola (Koh-Lanta) harcelée par un « psychopathe »: « Je ne sais pas comment réagir »

Lola Labesse faisait partie des candidats emblématiques de la saison « Koh-Lanta, les 4 terres ». La jeune femme de 23 ans s’est depuis reconvertie en influenceuse et s’est bâtie une solide communauté sur Instagram. Le revers de la médaille, c’est qu’elle est désormais harcelée par un fan et ne sait plus quoi faire.

L’année dernière, les fans de Koh-Lanta découvraient la jeune Lola qui, sous ses airs chétifs, était une redoutable aventurière. Depuis cette merveilleuse expérience, la candidate a profité de sa notoriété nouvelle pour devenir une influenceuse, et est désormais suivie par près de 200.000 personnes.

Mais il n’y a pas que du bon à avoir acquis une certaine notoriété, et l’aventurière ne vous dira pas le contraire. Elle reçoit régulièrement des messages de soutien de ses fans, mais certains vont parfois trop loin. L’un d’entre eux particulièrement, pèse énormément sur le moral de la jeune femme.

Elle explique sur son compte Instagram: « Je voulais savoir, que vous soyez influenceur ou non, si vous avez déjà été “harcelé” par des personnes qui créent des faux comptes pour tout le temps, tout le temps, tout le temps venir vous parler. »

Captures d’écran Instagram

Un « psychopathe »

« C’est en train de m’arriver… J’ai déjà bloqué sept comptes de cette personne et à chaque fois, elle vient me reparler. Je minimise, mais je vous jure, le nombre de messages et leur longueur, c’est impressionnant », poursuit la jeune femme qui utilise même le terme « psychopathe ».

L’influenceuse est désormais complètement dépassée par la situation et ne sait plus quoi faire, tant et si bien qu’elle fait appel à sa communauté: « En gros, j’ai commencé à le bloquer quand ça devenait vicieux. Mais il n’a pas arrêté. Ce sont des pavés. Il m’écrit des poèmes, c’est toujours plus. Il va parler à des amis à moi… Dernièrement, il a créé un compte en mettant des photos de moi. Je trouve ça hyper malsain mais je ne sais pas comment réagir. Je pourrais porter plainte, mais ses messages ne sont pas méchants. Il ne m’insulte pas. »

Reste à voir si les conseils de ses fans l’aideront à y voir plus clair…