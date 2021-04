Le voyage en jet privé explose les compteurs et séduit un public de plus en plus large

Alors que les compagnies d’aviation grand public sont clouées au sol, les entreprises de jets privés crèvent le plafond. Avec son service quatre étoiles et des mesures de sécurité sanitaire optimales, l’aviation privée séduit un public exigeant et fortuné.

La période est difficile pour les compagnies aériennes. Alors que le trafic a baissé de 80% par rapport à l’année dernière, selon l’Association internationale du transport aérien (Iata), la demande des vols en jet privé se porte comme un charme. Les vols accueillant de 4 à 7 passagers n’ont connu que 10% de baisse, selon Axios.

Et certains tirent même leur épingle du jeu, comme Sentient Jet. La compagnie a vendu pour 450 millions de dollars de Jet Card – le pass navigo du jet privé – en 2020. C’est 50% plus que d’habitude. Même si pour son CEO Andrew Collins, l’entreprise est passée de « service de luxe » à « un moyen de transport comme un autre ».

Démocratisation du jet

Sentient Jet n’est pas la seule compagnie à bien se porter. Fondé par Garrett Camp à qui l’on doit Uber, Aero promet une escapade dans une cabine spacieuse, le tout en mode contact minimum, Covid oblige. Aero a levé 20 millions de dollars en mars après son premier vol en février seulement.

Wheels up se positionne également sur l’aviation de luxe depuis 2013. C’est l’équivalent du Airbnb du ciel où voyageurs et propriétaires sont mis en contact. Les avions sont louables à l’heure. La compagnie est entrée en bourse en février 2021 et a été valorisée plus de 2 milliards de dollars, soit plus de deux fois sa valeur de 2019. La compagnie a étendu son offre avec des partenariats ciblés avec des hôtels.

Vers une tendance durable ?

Selon Kenny Dichter, le fondateur de Wheels up, interrogé par CNBC, « 2020 a marqué le début d’une grande démocratisation pour nous. (…) Nous avons vu tellement de personnes qui n’avaient jamais voyagé en avion privé choisir et rejoindre Wheels Up ». Difficile de savoir si la ruée vers les jets va s’inscrire dans la durée. Si c’était le cas, on assisterait à une polarisation du voyage aérien avec le low cost d’un côté, le super premium de l’autre.