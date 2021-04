Chris Brown à nouveau inquiété par la justice

Un chien de Chris Brown aurait mordu à plusieurs reprises la jambe, le bras, et un œil d’une de ses anciennes femmes de ménage.

Le site People rapporte ce 13 avril que le chanteur Chris Brown est attaqué en justice par une ancienne femme de ménage. Dans une plainte déposée à la police de Los Angeles, Patricia Avila affirme en effet que sa sœur, Maria, qui travaillait également pour le chanteur, a été violemment attaquée par un de ses chiens.

L’incident aurait eu lieu le 12 décembre 2020. Alors qu’elle vidait l’aspirateur à l’extérieur, Maria aurait été attaquée par le chien, un berger du Caucase censé être enfermé dans une autre pièce de la maison. Patricia avait ensuite trouvé Maria « couverte de sang alors qu’elle hurlait et pleurait pour appeler de l’aide ». D’après la plainte, la victime aurait passé plusieurs jours à l’hôpital et subi deux opérations à cause de cette attaque.

« Incapacité de travail »

Depuis l’incident, Patricia indique « ne plus vouloir sortir de chez elle ». Elle assure « revivre sans cesse la douleur qu’elle a ressentie en voyant sa sœur être attaquée ce jour-là » et ne peut donc plus travailler. Patricia Avila demande donc une « compensation financière » liée à « son incapacité de travail, ses factures médicales, sa détresse émotionnelle et sa souffrance ».

Contactés par le magazine People, les avocats de Chris Brown n’ont pas souhaité faire de commentaire sur cette affaire.