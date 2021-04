Elizabeth II « comprend » que Meghan ne soit pas présente aux funérailles du prince Philip

Meghan et Harry auraient contacté Elizabeth II peu après le décès du prince Philip.

Nous vous en parlions ce lundi. Si le prince Harry est bien retourné en Angleterre pour assister aux funérailles de son grand-père, sa femme, Meghan, est restée aux Etats-Unis à cause de sa grossesse. « La duchesse a fait tout son possible pour voyager aux côtés du duc, mais malheureusement, elle n’a pas reçu l’autorisation médicale de son médecin », avait déclaré un proche du couple.

Une décision que « comprend » la Reine Elizabeth II, selon une autre source qui s’est confiée au magazine People. « Il a toujours été clair qu’Harry retournerait en Angleterre pour le décès de son grand-père », détaille cette source californienne qui assure que Meghan et Harry ont eu des contacts avec la reine. « Meghan a exprimé ses condoléances. La reine comprend que Meghan ne puisse pas voyager pour le moment », ajoute la source.

Les obsèques de Philip organisées samedi 17 avril au château de Windsor, à l’ouest de Londres, resteront dans le cercle familial. Seules 30 personnes seront présentes, parmi lesquelles devraient figurer les quatre enfants du prince Philip et d’Elizabeth II (Charles, Anne, Andrew et Edward) et leurs conjoints et enfants.

En attendant, la reine Elizabeth II a repris ses activités officielles. Elle a ainsi assisté mardi à une cérémonie à l’occasion du départ à la retraite du lord chambellan William Peel, le plus haut fonctionnaire de sa maison.