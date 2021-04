L’émission de téléréalité promettant au gagnant un voyage sur l’ISS se précise

Il sera (peut-être) bientôt possible de gagner un voyage sur la Station spatiale internationale !

Nous vous en parlions en septembre dernier. A l’époque, nous vous expliquions que la société de production Space Hero LLC était en discussion avec l’entreprise américaine Axiom Space, qui propose des voyages dans l’espace, pour offrir au gagnant d’une nouvelle téléréalité un voyage vers la Station spatiale internationale.

Et il semble que le projet se précise! Comme le rapporte Space.com, les producteurs de l’émission ont signé ce 12 avril un accord avec la Nasa pour « faciliter la coopération initiale et le partage d’informations entre la Nasa et Space Hero ». Il n’est donc pas encore question d’« une mission privée d’astronaute vers la Station spatiale internationale », mais un nouveau pas dans ce sens a été franchi. De nombreuses négociations devront cependant encore avoir lieu pour que l’émission « Space Hero » voit le jour.

Un voyage valant 55 millions $

Si cela devait être le cas, le grand gagnant serait envoyé en direct durant dix jours sur l’ISS. Le prix de ce petit voyage ? Environ 55 millions $, selon Forbes, qui précise que le tournage de la première saison de « Space Hero » pourrait commencer fin 2021.

La compétition serait ouverte à toute personne de plus de 18 ans parlant anglais et les producteurs espèrent envoyer le premier gagnant sur l’ISS en 2023. Au total, 15 saisons pourraient être tournées lors des 30 prochaines années, et les producteurs ont décidé de voir les choses en grand. Ils souhaitent en effet envoyer des futurs gagnants sur la Lune, et même sur Mars !