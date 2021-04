Une amende de 70€ pour une mamie de 82 ans qui a assisté à l’anniversaire d’une de ses amies

Les règles covid s’appliquent à tout le monde, même aux octogénaires vaccinés.

Comme le rapporte le Daily Mail, Maureen Hogg, une grand-mère écossaise de 82 ans, a été condamnée à payer une amende de 60£ (70€) pour avoir assisté à l’anniversaire d’une de ses amies qui fêtait ses 70 ans. La petite « fête » se déroulait à l’intérieur d’une habitation, ce qui est interdit en Ecosse, même pour les personnes vaccinées.

C’est sa petite-fille, Daisy, qui a raconté l’anecdote sur Twitter. Apparemment, sa grand-mère aurait carrément été raccompagnée chez elle par une patrouille de police écossaise.

« Elle se protège depuis plus d’un an. Mais depuis qu’elle est vaccinée, elle en a marre de s’isoler sans raison. C’est une personne très sociable qui a beaucoup d’amis. Elle a vu le bon côté de cette histoire », explique Daisy au Daily Mail.

Contacté par le tabloïd, un porte-parole de la police écossaise a confirmé que « sept amendes » avaient été dressées pour « non-respect des règles Covid » lors de cette intervention.

howlin my 82 year old gran got a covid fine cause she got caught at a gaff for someone’s 70th😂😂😂😂😂taken home by the police n everything, she is who i aspire to be like at 82 x pic.twitter.com/amWrJTSUqY