Ce détenu est devenu influenceur culinaire depuis sa cellule

Dany (prénom d’emprunt) est un détenu français suivi par près de 30.000 personnes sur Instagram et pour cause: il partage avec sa communauté ses conseils culinaires depuis sa cellule, et lui permet ainsi d’entrevoir la réalité carcérale, souvent méconnue.

« Avec rien, on fait tout », c’est la devise que s’est choisi Dany, un passionné de cuisine qui est actuellement derrière les barreaux. « Pour la pâtisserie, je retourne la plaque chauffante que je pose sur quatre canettes et ca fait un four. Avant j’en avais deux, donc j’avais de quoi faire une cuisson uniforme dite « en sandwich », mais on me l’a prise donc maintenant, il faut faire en deux temps et bien maîtriser la chaleur », explique notamment le Français.

Celui-ci a décidé de se lancer dans l’aventure Instagram sous le nom Dany Hellz Kitchen, et distille ses conseils de débrouille à ses quelque 30.000 followers. « Pour moi, c’est une thérapie, je me lève, j’installe tout mon équipement, ça me permet de me concentrer sur quelque chose qui me plaît et qui va plaire aussi à d’autres personnes », explique le jeune homme.

Une fenêtre sur la vie carcérale

Et son dada, c’est la cuisine réconfortante, celle que l’on aime manger mais que l’on ne s’autorise pas tous les jours non plus. Tiramisus XXL, millefeuilles, tartes aux fruits de saison sont les spécialités de ce détenu pas comme les autres: « On essaye de varier les plats, après quelques années, la bouffe de prison c’est trop redondant, c’est toujours les mêmes goûts. »

Ces vidéos permettent d’ouvrir une fenêtre sur la vie carcérale et permet de mieux comprendre le quotidien de nos détenus. On y comprend que la nourriture améliore leur quotidien et permet de sortir de l’ennui. Pour suivre ses aventures, il faut suivre le compte « Dany Hellz Kitchen« , qui est privé, et attendre l’approbation de l’influenceur.