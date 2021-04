Les terrasses des bars et des restaurants vont-elles rouvrir le 1er mai ?

La réouverture des terrasses devrait être au programme du Comité de concertation de ce mercredi. Mais certains restaurateurs ont déjà pris leur décision : ils rouvriront leur terrasse à partir du 1er mai.

La province de Liège rouvrira ses terrasses le 1er mai

Ce lundi, Hervé Jamar, le gouverneur de la Province de Liège, a lancé un pavé dans la mare. « Si vous ouvrez les terrasses le 1er mai, sachez que je ne m’y opposerai pas », a-t-il lancé aux restaurateurs. Willy Demeyer, bourgmestre de Liège, a également été dans ce sens, notamment dans le but de soulager la police. « La police de Liège est fatiguée. Ça fait des années qu’elle est sur la brèche. Elle a de plus en plus de difficultés à intervenir durant ces manifestations et je pense que la police peut avoir une forme de compréhension à cet égard », a-t-il déclaré à RTL Info en ajoutant qu’il ne pensait pas que la police interviendra en cas d’ouverture d’une terrasse le 1er mai.

Un peu partout en Belgique, des restaurateurs suivent le mouvement et annoncent qu’ils rouvriront le 1er mai, comme cela était initialement prévu, et cela peu importe la décision que prendra le Comité de concertation ce 14 avril.

« Le Codeco ne peut pas manger sa parole! Nous devons garantir au minimum à l’horeca une ouverture phasée à partir du 1er mai », a indiqué ce matin le député MR Denis Ducarme au micro de Bel RTL.

Qu’en pensent les experts ?

Faut-il déjà permettre aux citoyens de s’installer sur les terrasses des bars et des restaurants ? Comme souvent, les experts sont divisés sur la question. « L’Angleterre vient de limiter ses réouvertures aux terrasses. La Belgique peut-elle vraiment se permettre d’aller au-delà ? », estime un membre du Gems, le groupe d’experts du gouvernement, dont les propos sont repris dans Le Soir.

De son côté, le virologue et ex-recteur de l’ULiège Bernard Rentier a affirmé ce matin dans les colonnes de Sudpresse que la réouverture des terrasses le 1er mai était « sans danger ». « On peut très bien rouvrir, en utilisant les protocoles que nous avons utilisés en été. Les restaurants et bars étaient ouverts et il a fallu attendre quatre mois avant qu’il se passe quelque chose. On voit très bien que ce n’est pas lié. Il n’y a d’ailleurs, à l’heure actuelle, aucune preuve scientifique que les métiers de contact et l’horeca soient des lieux de contamination »,a-t-il estimé.

Ce mardi, une étude du collectif « Covid rationnel », formé entre autres de professeurs et chercheurs mathématiciens, virologues, médecins ou encore anthropologues et politologues, a plaidé pour annuler le plus vite possible les mesures actuelles. Les experts demandent notamment que les classes du secondaire rouvrent complètement en présentiel et que l’horeca reprenne ses activités le 1er mai comme annoncé.

Attention aux faux espoirs

Ce week-end, on apprenait que le commissaire corona Pedro Facon, chargé de coordonner la réponse belge à l’épidémie, allait conseiller aux politiques de rouvrir l’horeca mi-mai plutôt qu’au début du mois comme envisagé actuellement. « Tant pis si ce message n’est pas populaire. Mais promettre des châteaux en Espagne puis revenir dessus, cela n’aide pas », a-t-il affirmé dans les colonnes de L’Echo et De Tijd.

Ce lundi, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke a montré son inquiétude par rapport aux chiffres actuels et il a rappelé qu’il ne fallait pas jouer au poker avec les soins intensifs. De son côté, le Premier ministre Alexander De Croo a demandé à ses ministres à ne pas faire de déclarations qui pourraient créer de faux espoirs. Néanmoins, tout le monde devrait être fixé sur l’ouverture éventuelle des terrasses dès ce mercredi 14 avril, après le Comité de concertation.

Pendant ce temps, nos voisins luxembourgeois « profitent » de la réouverture des terrasses depuis le 7 avril dernier.