Voici ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas en trottinette

Entrée dans le code de la route en 2019, la trottinette électrique fait encore l’objet de beaucoup trop de négligence. Pourtant, que ce soient les équipements, les pistes dédiées ou encore la vitesse autorisée, ce moyen de transport prisé des jeunes urbains est aujourd’hui parfaitement encadré.

Selon le 17e Baromètre du comportement des Français sur la route d’Axa Prévention, 40% des propriétaires ou usagers des trottinettes en libre-service interrogés ne connaissent pas en détail la réglementation dédiée aux engins de déplacement personnel motorisés (EDPM). Plus inquiétant, ils sont 78% à téléphoner tout en roulant, 49% à circuler avec après avoir bu plus de 2 verres d’alcool et 45% à s’en servir après avoir consommé des produits stupéfiants. Pourtant, le code de la route est aujourd’hui parfaitement clair avec ce que l’on peut faire ou non sur sa trottinette.

Il stipule notamment qu’il faut être âgé d’au minimum 12 ans pour conduire une trottinette électrique ou n’importe quel autre EDPM (hoverboard, gyropode, etc.). D’autre part, leur vitesse est limitée à 25 km/h et, sauf cas exceptionnels, il n’est pas autorisé de rouler sur les trottoirs avec. Ils doivent en effet rouler sur la route et profiter au maximum des pistes cyclables lorsqu’il y en a.

Il est aussi parfaitement interdit d’être à deux sur une trottinette et l’usage du smartphone ou d’écouteurs est à proscrire. Étant donné leur vitesse limitée, leur circulation est interdite hors agglomération, sauf évidemment sur des pistes cyclables. Enfin, pas question de débrider son engin, sous peine d’une forte amende (1500 euros).

Des obligations

Plusieurs équipements sont obligatoires, à commencer par des feux avant et arrière, des freins et un avertisseur sonore en bon état. Il est toujours bon de vérifier avant de l’utiliser que tout fonctionne correctement.

Le casque est quant à lui obligatoire uniquement pour les moins de 12 ans, simplement recommandé au-delà. Même si cela n’est pas obligatoire, il est aussi conseillé de porter un vêtement ou un équipement rétroréfléchissant lorsqu’il fait sombre ou nuit, afin d’être bien vu par les autres usagers de la route. Vous mettrez ainsi toutes les chances de votre côté pour ne pas être victime d’un accident.