USA : Une policière confond son arme avec son Taser et tue un jeune de 20 ans

Lors d’un contrôle routier près de Minneapolis, une policière a tué Daunte Wright, un jeune Afro-Américain de 20 ans.

Dans la banlieue de Minneapolis, Daunte Wright, 20 ans, a été tué dimanche par une agente qui a « sorti son arme à feu à la place de son Taser », un pistolet à impulsion électrique censé être non létal, a déclaré le chef de la police de Brooklyn Center, Tim Gannon lors d’une conférence de presse.

Elle confond son arme avec son Taser

Pour étayer ses propos, il a présenté l’enregistrement du drame par la caméra-piéton de la policière. Sur ces images, on voit des agents sortir le jeune homme de son véhicule et commencer à lui passer les menottes. Celui-ci semble alors opposer une résistance et vouloir se rasseoir dans sa voiture. On entend la policière crier « taser, taser », pour signaler qu’elle va tirer. A la place, un coup de feu résonne. La policière, qui était « expérimentée » selon son chef, a été placée en congé. Son nom n’a pas encore été rendu public.

Vidéo très choquante. Vu la colère du public après mort de #DaunteWright le chef police Minneapolis a publié vidéo dans laquelle on voit la policière crier “taser”puis elle s’exclame “merde ! Je lui ai tiré dessus!” Elle a confondu son arme avec son taser. pic.twitter.com/tCvyn7MGet — Sonia Dridi (@Sonia_Dridi) April 12, 2021

Biden réagit

« Ce qu’il s’est passé » dimanche à Brooklyn Center, une banlieue de Minneapolis, « est vraiment tragique mais je pense qu’il faut attendre de voir ce que nous dira l’enquête », a déclaré le président américain Joe Bide aux journalistes dans le Bureau ovale. « En attendant, je veux le redire clairement: il n’y a absolument aucune justification, aucune, aux pillages », a-t-il ajouté, tandis que la région est déjà sous haute tension puisque c’est à Minneapolis que se déroule le procès de Derek Chauvin, le policier blanc accusé du meurtre de George Floyd l’an dernier.

« Les manifestations pacifiques sont compréhensibles », a souligné Joe Biden. « Et le fait est que nous savons que la colère, la douleur, la souffrance qui existent chez les personnes noires dans ce contexte, est réelle, sérieuse et importante », a poursuivi le président démocrate. « Mais cela ne justifie pas la violence », a-t-il pris soin de souligner. « Nous devrions écouter la mère de Dante, qui appelle à la paix et au calme. »

Kerem Yucel / AFP

Un couvre-feu décrété

Le maire de Minneapolis a décrété un couvre-feu pour lundi soir après les échauffourées qui ont suivi la mort dimanche de Daunte Wright.

« Nous devons avoir la paix ce soir », a affirmé Jacob Frey, en décrétant un couvre-feu de 19H00 à 06H00 locales. Le couvre-feu sera également en vigueur à St-Paul, la ville-jumelle de Minneapolis et dans les trois comtés de l’agglomération, ont précisé le maire de St-Paul et le gouverneur du Minnesota.