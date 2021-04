Une ado humiliée par sa prof lors d’un examen à distance

Une professeure de collège italienne a obligé une élève en distanciel à se bander les yeux pendant un examen pour l’empêcher de tricher, provoquant la colère de la communauté éducative, a rapporté mardi la presse italienne.

L’enseignante de Vérone (nord-est) reprochait de « trop bons résultats » à l’adolescente de 15 ans, dont plusieurs quotidiens nationaux publient la photo, les yeux recouverts par une écharpe noire devant l’écran de son ordinateur.

« Je me suis sentie humiliée »

« Je me suis sentie humiliée », a confié la jeune à ses amis, qui ont décidé de protester sur les réseaux sociaux et de saisir les autorités. La direction des affaires scolaires de Vénétie a ouvert une enquête et les réactions politiques se sont multipliées. « La culture de la suspicion n’entre pas dans les objectifs de l’école: le geste de la professeure me semble excessif et inopportun. J’adresse ma solidarité à la collégienne », a réagi la sous-secrétaire d’Etat à l’éducation du gouvernement de Mario Draghi, Barbara Floridia.

Scuola a distanza, la prof e la benda per interrogare. Gli studenti: ora basta https://t.co/BmtGOZxNNa — Repubblica (@repubblica) April 12, 2021

L’Union des étudiants a demandé au gouvernement l’application de la charte des droits des élèves suivant l’enseignement à distance, rédigée par ce syndicat.

Des élèves contraints de coller leur visage à l’écran

D’autres élèves du même collège affirment avoir dû présenter des examens le visage presque collé à leur écran de façon à ne pas pouvoir lire leur cours. Les élèves italiens comptent parmi les plus pénalisés d’Europe par la fermeture des classes depuis le début de la pandémie. Sur un an, l’Italie a fermé ses écoles 30 semaines, complètement ou partiellement.