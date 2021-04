Koh-Lanta All Stars: Mohamed vexé de ne pas avoir été appelé

Mohamed, aventurier emblématique de Koh-Lanta, a fait part de sa déception de ne pas avoir été retenu pour la prochaine saison All Stars.

C’était l’événement du week-end pour les fans de Koh-Lanta. TF1 a officialisé les noms des 20 candidats qui participent actuellement au tournage de Koh-Lanta All Stars. Pour fêter les 20 ans de l’émission, TF1 a décidé de mettre les petits plats dans les grands et d’inviter « la crème de la crème » selon Denis Brogniart, à savoir 20 aventuriers (et quatre réservistes) qui ont marqué Koh-Lanta de leur empreinte.

Lire aussi : Le casting XXL du Koh-Lanta All Stars révélé

Mohamed « un peu vexé » de ne pas avoir été appelé

Pour cette saison exceptionnelle qui sera diffusé en septembre, la société de production ALP a contacté 40 anciens candidats et évidemment, il y a des déçus. C’est le cas de Mohamed. En 2005, il s’était illustré en voulant tuer une chèvre pour faire un festin et nourrir le camp.

« Je suis un peu déçu parce que ni TF1 ni la production ne m’a contacté durant le casting. Ça m’a un peu vexé parce que ce programme je l’ai construit avec beaucoup d’autres légendes sans prétention. Je pense à Raphaël, à Moundir, à Claude, à Tehieura, à Freddy, à Grégoire, à Jade… », avait-il déclaré le 8 avril dernier.

Lire aussi : Mohamed (Koh-Lanta) hilare en découvrant sa tête après une opération

« Tu ne fais pas partie des 40 meilleurs »

Ce lundi soir, dans l’émission TPMP, Mohamed est revenu sur cette non sélection. Il a notamment confié avec reçu un appel des producteurs et de Denis Brogniart pour justifier ce choix. Les mots ont été forts. « Ils m’ont appelé et ils m’ont dit ‘tu ne fais pas partie des 40 meilleurs’ », a indiqué Mohamed.

Au moins, il sait désormais à quoi s’en tenir !