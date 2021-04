Huit heures par semaine suffisent à ressentir les effets bénéfiques de son travail

Des chercheurs ont découvert que nous n’avions besoin que de huit heures de travail par semaine pour ressentir les effets positifs de notre travail.

Depuis le début de la pandémie il y a un peu plus d’un an, notre rapport au monde a complétement changé. Un de ces changements concerne le travail qui s’effectue de plus en plus à distance, une nouvelle caractéristique qui pourrait continuer à se développer dans les années à venir.

Les heures que nous prestons n’ont, elles, (sensiblement) pas changé en un an. Ni depuis de longues années. Pourtant, selon une étude publiée dans la revue Social Science & Medicine et relayée par Lad Bible, nous travaillons trop. Beaucoup trop. Cette étude indique en effet que l’être humain n’a besoin que de huit heures de travail par semaine, et non par jour, pour ressentir les effets bénéfiques du travail. A condition cependant que les travailleurs touchent autant en huit heures que ce qu’ils touchent actuellement. Il s’agit là d’une petite surprise, les chercheurs estimant dans un premier temps que la réponse moyenne des répondants serait de deux à trois jours.

Revoir la semaine de travail

Pour cette étude, les chercheurs ont interrogé 80.000 personnes en Grande-Bretagne. Ils estiment donc qu’il serait intéressant de revoir la longueur de nos semaines de travail, notamment grâce au système de revenu universel et, plus largement, à une refonte du monde du travail.

Pour arriver à des semaines de travail plus courtes, les intelligences artificielles pourraient jouer un rôle prédominant. Alors qu’on estime souvent qu’elles prendront notre place dans le futur, les chercheurs pensent plutôt qu’elles devraient justement nous permettre de diminuer drastiquement le temps que nous passons au boulot.