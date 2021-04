Elle perd la vue après un tatouage des yeux

A cause d’un tatouage oculaire qui a mal tourné, une Américaine a perdu la vue.

Sarah Sabbath est une Américaine de 26 ans. Dans une vidéo pour la plateforme web Truly, elle raconte avoir perdu la vue après un tatouage des yeux qui a mal tourné. D’après Mme Sabbtah, son tatoueur n’a pas mis assez de solution saline au moment de tatouer ses globes oculaires. Ce qui l’a donc rendue aveugle.

Pourtant, Sarah Sabbtah ne regrette pas son geste. Même si elle a « déprimé » dans un premier temps, Sarah a depuis retrouvé partiellement la vue grâce à des gouttes prescrites par un ophtalmologue. « J’avais des difficultés pour faire de nombreuses choses, comme regarder la télévision. Je ne supportais pas les lumières vives et je n’aimais plus aller dehors », explique-t-elle. Depuis qu’elle a consulté cet ophtalmologue, elle voit donc mieux, même si ces yeux « l’embêtent encore. Je ne regrette pas de l’avoir fait. Ce qui est fait est fait. Cela a fait de moi une meilleure personne », assure-t-elle.

Malgré cette mauvaise expérience et les nombreux dessins qui recouvrent déjà sa peau, Sarah souhaite continuer à se faire tatouer. « Ils m’aident à m’exprimer et à me sentir moi-même. Je ne regrette pas de m’être fait tatouer parce que je me sens plus moi-même maintenant que lorsque j’étais à l’époque. Ils sont mon bouclier… C’est un mode de vie et une partie de moi. Je ne cesserai jamais de me faire tatouer », conclut-elle.