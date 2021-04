VIDEO. L’incroyable sauvetage d’un éléphanteau tombé dans un puits

La vidéo du sauvetage d’un éléphanteau tombé dans un puits fait le tour du monde.

Les images nous viennent tout droit de l’État d’Odisha, dans l’est de l’Inde. Ce samedi 10 avril, un éléphanteau a été sauvé après être tombé dans un puits abandonné de près de 5 mètres, rapporte India Today.

Les pompiers et les gardes-forestiers ont uni leurs forces pour venir en aide à l’animal. Ils ont d’abord creusé un chemin le long du puits à l’aide d’une pelleteuse, avant de remonter l’animal grâce à différentes cordes.

D’après un garde-forestier interrogé par India Today, l’animal serait tombé dans le puit vendredi soir. Il a été remis en liberté après l’intervention qui a duré près de quatre heures et a depuis rejoint son troupeau.

SAVED: An elephant calf that fell into a well is rescued by officials in India pic.twitter.com/RKdxgfmTwI