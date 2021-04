Un patron donne congé à ses employés pour qu’ils profitent du déconfinement

Depuis ce lundi, un parfum de liberté plane sur l’Angleterre, qui a entamé son déconfinement. Pour profiter pleinement des bars et des magasins non-essentiels qui rouvrent, un patron a d’ailleurs décidé de donner congé à tous ses employés. Son but: booster le commerce local et améliorer le bien-être de ses équipes.

Le confinement a été assoupli ce lundi en Angleterre. Le pays a autorisé la réouverture des magasins, coiffeurs et établissements horeca après trois mois de fermeture. Certains habitants ont même bravé le froid glacial pour aller boire une pinte au pub aux douze coups de minuit.

Parmi eux, on ne doute pas qu’il y avait des employés de la société de marketing numérique Verb Brands, puisqu’ils étaient tous en congé ce lundi. En effet, Chris Donnelly, le directeur général, a décidé de prolonger le week-end de tous ses collaborateurs, afin qu’ils puissent se détendre un maximum et qu’ils donnent un coup de pouce à l’économie locale.

« Besoin d’un coup de pouce »

« Cette période a été horrible pour tant de personnes dans tant de secteurs. Les pubs et les magasins ouvrent après des mois et je veux juste que mes salariés sachent à quel point ils sont appréciés et qu’ils profitent de cette journée pour eux-mêmes, sans la passer assis au bureau. Les propriétaires et les détaillants ont également besoin d’un coup de pouce et je suis heureux que mes employés passent la journée à soutenir ces entreprises », explique le patron dans une interview livrée au Daily Mail.

Âgé de 30 ans, ce jeune entrepreneur a d’ailleurs déclaré que toute personne de son personnel tentant de rentrer dans les bureaux de la boîte, serait immédiatement renvoyée chez elle par Chris Donnelly himself. Espérons que ce patron en inspire d’autres!