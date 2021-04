Meghan Markle aurait fait « tout son possible » pour assister aux funérailles du prince Philip

Meghan Markle assistera aux funérailles du prince Philip depuis sa résidence californienne. Son médecin lui a en effet interdit de voyager à l’étranger à cause de sa grossesse.

Ce lundi, le prince Harry est retourné sur le territoire britannique pour assister aux funérailles de son grand-père, le prince Philip, annonce la presse britannique. Un voyage que le frère de William a effectué seul, sa femme Meghan étant restée aux Etats-Unis à cause de sa grossesse annoncée en février dernier.

« La duchesse a fait tout son possible pour voyager aux côtés du duc, mais malheureusement, elle n’a pas reçu l’autorisation médicale de son médecin », rapportent des proches dans le magazine Harper’s Bazaar.

Les obsèques de Philip organisées samedi 17 avril au château de Windsor, à l’ouest de Londres, resteront dans le cercle familial. Seules 30 personnes seront présentes, parmi lesquelles devraient figurer les quatre enfants du prince Philip et d’Elizabeth II (Charles, Anne, Andrew et Edward) et leurs conjoints et enfants.