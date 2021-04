« J’ai envie de chialer tous les jours »: Gilles Lellouche prend du poids pour interpréter Obélix

Il y a quelques jours, le casting d’Astérix et Obélix était révélé dans son intégralité et réservait de grosses surprises. Mais l’on savait déjà depuis longtemps que Gilles Lellouche enfilerait la salopette d’Obélix pour ce nouveau volet. Son frère Philippe Lellouche a récemment confié que l’acteur vivait particulièrement mal sa prise de poids, nécessaire pour succéder à Gérard Depardieu.

Le tournage du prochain Astérix et Obélix a démarré, lui qui devait à l’origine se tenir l’année dernière en Chine, mais qui avait été annulé pour cause de coronavirus. Guillaume Canet et ses équipes ont finalement décidé de tourner en studio, à Bry-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, entourés de leur casting XXL.

En effet, on apprenait jeudi dernier sur les réseaux sociaux les nombreuses personnalités qui prendront part à cette joyeuse fête du cinéma français. Parmi eux, on retrouve Vincent Cassel en Jules César et Marion Cotillard en Cléopatre, mais aussi Angèle, Jonathan Cohen, Orelsan, Pierre Richard, Mathieu Chedid, José Garcia, Bigflo et Oli, et même Zlatan Ibrahimovic.

Mais le duo central, on le sait depuis longtemps, sera campé par Guillaume Canet, en Astérix, et Gilles Lellouche, en Obélix. C’est Philippe Lellouche qui s’est confié auprès d’Isabelle Morizet sur Europe 1, expliquant les difficultés de son frère à interpréter ce rôle.

Un régime strict

« C’est pas une petite gageure, passer derrière Gérard Depardieu. Il m’a appelé en me disant ‘C’est épouvantable, j’ai envie de chialer tous les jours’. Pourquoi ? Parce qu’il prend vingt kilos pour jouer Obélix. Et, grossir, c’est notre angoisse », a expliqué le réalisateur français. Son frère suit un régime strict et encadré par des nutritionnistes.

Et son calvaire semble loin d’être terminé: « Il fait de la muscu deux heures par jour, parce qu’il faut qu’il soit gros mais musclé. Donc il me dit : ”Quand j’entends le coach sonner à la porte, j’ai envie de chialer”. Il me dit tous les jours : ”J’en peux plus.”