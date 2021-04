VIDEO. Un robot chien autonome capable d’aider les malvoyants

Des chercheurs américains ont inventé un robot entièrement autonome capable de guider physiquement des humains dans des espaces étroits et encombrés. Cette innovation pourrait devenir à terme une alternative robotique aux chiens guides d’aveugles.

Une innovation inspirante. En utilisant des technologies innovantes, des chercheurs de l’université de Berkeley aux Etats-Unis ont construit un robot fonctionnel en ville. Ce robot-guide reprend l’aspect du chien et permet de guider en toute sécurité des gens à l’aide d’une laisse. Contrairement aux anciens modèles trop rigides et limités dans leurs possibilités de déplacements, ce nouveau « compagnon à quatre pattes » est capable d’éviter n’importe quel obstacle et de s’engouffrer dans des endroits étroits.

Pour appréhender son environnement, le robot est équipé d’un système de télémétrie laser. Il dispose aussi d’une caméra rotative pointée sur la personne malvoyante permettant ainsi au robot de déterminer sa position. Ce dernier fonctionne à la manière d’un GPS, on lui indique un point de départ et un point d’arrivée, le robot calcule ensuite la distance et ses futurs mouvements. Son comportement s’adapte à la personne malvoyante et ses mouvements.

Pratique, mais pas gratuit!

Ce chien robot est pour l’instant encore onéreux à produire, mais les chercheurs espèrent voir ses coûts devenir plus abordables. A la manière d’un système d’apprentissage, les chiens-guides robotisés évoluent, s’adaptent et comprennent grâce à leur code. « En utilisant un chien-guide robotisé, nous pouvons directement déployer notre code d’un robot à un autre », a expliqué Zhongyu Li. Un avantage sur le dressage des chiens d’aveugle, dont la formation peut s’avérer longue et coûteuse, les chiens robots n’en ont pas besoin et peuvent modifier leurs attitudes à partir d’un simple bout de code.

L’équipe de recherche souhaite pouvoir synchroniser un ordinateur ou un smartphone au robot chien guide pour permettre aux malvoyants de pouvoir se déplacer plus facilement. « Notre chien robot a une manière d’intelligence de la navigation, du point A au point B », dit Zhongyu Li, l’un des chercheurs. « Un vrai chien ne connaît pas la navigation. C’est un avantage de notre chien-guide robotisé ».