Moundir (Koh-Lanta) raconte l’enfer qu’il a vécu à cause de la Covid-19

Sévèrement touché par le coronavirus, Moundir a raconté l’enfer qu’il a vécu, lui qui a été aux soins intensifs durant plusieurs jours dans le coma. S’il est désormais tiré d’affaire, c’est une longue convalescence qui commence pour l’ancien aventurier de Koh-Lanta.

Hospitalisé le 23 mars dernier après avoir été infecté par le variant britannique, l’état de Moundir s’était fortement dégradé. À tel point que l’animateur avait été placé en réanimation et plongé dans le coma. De retour auprès des siens, Moundir avait donné de ses nouvelles sur Instagram, expliquant à quel point la Covid l’a transformé : « quatre jours de réanimation. 18 kilos de perdus. 60 % de ma masse musculaire partie. Poumons infectés à 75% », résume-t-il.

Ce samedi, il a raconté son parcours du combattant pour vaincre la maladie, en partageant une photo de lui dans un piteux état: « Une journée bien particulière aujourd’hui… La Covid 19 variant anglais a pris une longueur sur moi mais je voulais vous dire du fond du cœur merci pour tous vos messages de soutiens, d’amour et d’aide… Cette photo n’est pas celle d’un influenceur mais d’une personne touché sérieusement par la Covid. »

« Faites attention »

« Les journées de rééducation sont dures, je cherche et bosse ma respiration quand je suis pas sous assistance respiratoire et croyez moi que c’est juste l’enfer… Vraiment les jeunes faites attention à vous les hôpitaux et la réanimation sont rempli de jeunes », avertit l’ancien aventurier.

Dans les commentaires, il a pu trouver le soutien de ses fans et de nombreuses personnalités du monde de la télé qui lui souhaitent un prompt rétablissement et beaucoup de courage. Comme quoi, la Covid-19 frappe aveuglément, même les plus coriaces d’entre nous.