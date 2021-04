Près de la moitié des Américains prêts à élire « The Rock » comme président

Et si Dwayne Johnson se lançait dans la politique? D’après un sondage mené par PiplSay et relayé par TMZ, il serait suivi par les Américains! En effet, l’étude révèle que près de la moitié des Américains seraient prêts à voter pour l’acteur et ancien catcheur s’il se présentait à l’élection présidentielle.

Ces derniers temps, l’acteur Dwayne Johnson a admis qu’il envisageait de se lancer en politique, et il semble que cela pourrait plaire aux électeurs américains. En effet, un sondage de PiplSay mené auprès de 30.000 personnes et relayé par TMX indique que 46% d’entre eux se disent prêts à voter pour « The Rock » s’il se présente en 2024.

L’ancien catcheur avait révélé il y a peu qu’il se présenterait « si c’est ce que veulent les gens ». En 2017 déjà, il révélait qu’il s’agissait d’une réelle possibilité pour lui de se lancer en politique.

Quid d’autres acteurs ?

Le sondage indique également que 29% des Américains soutiendraient la campagne de Matthew McConaughey s’il se présentait au poste du gouverneur du Texas. « J’ai un nouveau chapitre personnel, et je crois que c’est lié à un rôle de meneur », confiait-il. « Je ne sais pas quel est ce rôle, je ne sais pas quelle est ma catégorie. On a beaucoup parlé des leaders, et nous avons besoin d’avoir de bons chefs. »

Toujours selon ce sondage, voici la proportion d’électeurs qui soutiendraient ces personnalités issues du monde d’Hollywood: Angelina Jolie (30 %), Oprah Winfrey (27 %), Tom Hanks, (22 %), Will Smith (21 %), George Clooney (17 %), Leonardo DiCaprio (13 %), Dolly Parton (12 %), Harrison Ford (10 %), Ellen DeGeneres (9 %), Meryl Streep (9 %), Robert Downey Jr (9 %), Robert DeNiro (8 %), Helen Mirren (7 %) et enfin, Jane Fonda (6 %).