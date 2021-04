La Belgique bat son record en termes de vaccination

La Belgique accélère le rythme de vaccination! 2.395.276 ont été vaccinés, soit 112.358 de plus qu’hier, ce qui constitue un nouveau record depuis le début de la campagne. C’est la première fois que plus de 100.000 vaccins étaient distribués dans les centres partout dans le pays.

Sciensano rapporte dans ces chiffres du jour une nette augmentation dans le nombre de vaccins distribués ce jeudi. Au total, ce sont 1.779.410 Belges qui ont déjà reçu au moins une première injection de l’un des trois vaccins contre la Covid-19, soit 15,48% de la population. 615.866 ont, quant à eux, déjà reçu leurs deux doses.

Et ce jeudi, un record a été battu partout dans le pays, puisque 100.335 personnes ont reçu leur première dose. Les chiffres devraient encore évoluer dans les prochains jours. 81,35% des habitants les plus âgés de 85 ans et plus ont été vaccinés. La proportion des personnes âgées vaccinées est plus faible en Wallonie et à Bruxelles, où seulement 67% de nos séniors environ sont vaccinés.

Depuis quelques jours, le délai moyen de livraison des vaccins s’est lui aussi amélioré. Désormais, il est de dix jours en moyenne, alors que la lenteur de la campagne avait, il y a quelques semaines, entraîné beaucoup de critiques. Cela semble désormais être de l’histoire ancienne!