Le prince Philip, époux de la Reine Elizabeth II, est décédé à l’âge de 99 ans

Le Palais de Buckingham a annoncé ce 9 avril le décès du prince Philip, époux de la Reine Elizabeth II.

«C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine a annoncé le décès de son mari bien-aimé, Son Altesse Royale le prince Philip, Duc d’Edimbourg. Il s’est éteint paisiblement ce matin au château de Windsor», a indiqué la famille royale britannique sur son compte Twitter.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn