VIDEO. Un varan s’introduit dans un magasin et effraie les clients en Thaïlande

Méfiez-vous si vous allez un jour faire vos courses en Thaïlande. Vous pourriez en effet croiser un varan malais, comme ces clients qui ont eu la surprise de voir l’animal pénétrer dans leur magasin, avant qu’il ne tente (et réussisse) à grimper au sommet d’une étagère.

Les images ont été tournées le 6 avril dans la ville de Nakhon Pathom, non loin de Bangkok. Comme le rapporte Newsflare, un membre du personnel du magasin a directement appelé les forces de l’ordre en voyant l’impressionnant lézard. Ces dernières sont arrivées à capturer et à relâcher l’animal dans la nature sans lui faire de mal. « Je me suis seulement arrêtée dans le magasin pour acheter de la nourriture puis j’ai vu cet énorme varan à l’intérieur. Je voulais acheter à boire mais l’animal était trop proche du rayon des boissons. Ce sont des animaux dangereux, surtout quand ils sont en colère. Je suis donc restée à distance et je l’ai filmé avec mon téléphone », explique Narumpa Tangsin, la cliente qui a filmé l’événement.

D’après NBC News, l’animal aurait probablement pénétré dans le magasin à la recherche de nourriture, après plusieurs mois de sécheresse en Thaïlande.

Le varan malais vit généralement au bord des cours d’eau et des lacs de plusieurs pays asiatiques, dont la Thaïlande, le Cambodge, ou encore le Sri Lanka. Il peut mesurer jusqu’à trois mètres, peser 60 kilos et se nourrit de nombreux petits animaux comme les grenouilles, les oiseaux, les poissons, ou les rongeurs. Il n’est également pas rare de voir l’animal se rapprocher des habitations, notamment pour manger les œufs de poules.