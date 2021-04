« Le Cabaret des Amis », un dîner-spectacle virtuel à ne pas manquer pour soutenir la culture et l’horeca

C’est un concept original lancé par plusieurs humoristes belges, dont Kody et Martin Charlier, et soumis à plusieurs communes wallonnes et bruxelloises. Intitulé « Le Cabaret des Amis », ce concept vous propose de suivre un spectacle virtuel tout un dégustant un délicieux repas concocté par un chef de votre région.

En pratique, les communes qui participent à cette action sont invitées à contacter leurs restaurateurs afin de leur présenter le projet et de les inviter à y participer. Chaque restaurateur devra ensuite créer son menu qui sera vendu 30 euros. La totalité des rentrées générées par l’opération sera conservée par le participant-restaurateur.

Cette idée a déjà fait ses preuves en mars dernier lors d’une phase test réalisée à Herve. A l’époque, 1.300 menus avaient été vendus par les restaurateurs herviens. Un joli succès qui ne demande qu’à être réitéré en Wallonie et à Bruxelles grâce à vous!

Comment participer ?

Pour participer, vous devez vous renseigner auprès de votre commune afin de savoir si elle participe à l’événement. Les communes participantes devraient d’ailleurs communiquer chaque étape du projet à ses citoyens à travers l’ensemble de ses canaux de communication, dont les réseaux sociaux.

Les commandes de repas pourront s’effectuer jusqu’au 23 avril. Le 24 avril, les personnes ayant commandé un menu pourront le retirer dans l’établissement sélectionné. Ils recevront également un lien de téléchargement unique qui leur permettra de visionner ce nouveau spectacle créé pour l’occasion.

Une chouette façon de soutenir le secteur culturel et celui de l’horeca, particulièrement touchés par la pandémie qui nous frappe depuis plus d’un an.