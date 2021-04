Coronavirus: 96% des lits de soins intensifs sont actuellement occupés

«96% des lits de soins intensifs sont actuellement occupés par des patients Covid et non-Covid», a fait savoir vendredi le porte-parole interfédéral Covid-19, Yves Van Laethem, lors de la conférence de presse du Centre de crise et de l’Institut de santé publique Sciensano.

«Nous sommes sur la bonne voie, mais le chemin est encore long», a précisé M. Van Laethem. Pour la première fois en 27 jours, on observe une légère diminution du nombre d’hospitalisations, mais la pression reste importante. Surtout dans les unités de soins intensifs, qui flirtent avec la limite des 2.000 patients (Covid et non-Covid). Cela signifie que des lits supplémentaires devront être créés dans les prochains jours et que les soins non-Covid devront être encore réduits.

Un patient hospitalisé sur trois en soins intensifs

Entre le 2 et le 8 avril, il y a eu en moyenne 253,3 admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une diminution de 3% par rapport à la période de référence précédente. «On s’attend à ce que cette baisse s’accentue dans les prochains jours», a souligné M. Van Laethem. Au total, 3.128 personnes sont encore hospitalisées en raison de la Covid-19, dont 911 patients traités en soins intensifs. «La proportion de patients aux soins intensifs par rapport au nombre total des patients hospitalisés à cause de la Covid est d’environ un patient sur trois. Si cette tendance se poursuit nous pourrions atteindre le seuil des 1.000 patients en soins intensifs endéans les cinq jours.»

Au cours des sept derniers jours, le nombre total de lits d’hôpital occupés a augmenté de 170, dont 121 lits occupés supplémentaires en soins intensifs. «Mercredi, nous avons noté un record de 332 admissions en une journée, soit le nombre le plus élevé depuis la seconde vague. C’est sans doute un effet de compensation à la suite du long week-end pascal», a déclaré le porte-parole interfédéral.

Le taux d’occupation des lits de soins intensifs pour des patients Covid est de 46% pour le pays, il varie de 34% à Liège à 58% à Namur.

« Le virus circule encore beaucoup »

Près de 54.000 tests en moyenne ont également été effectués chaque jour, pour un taux de positivité de 8,1%, «preuve que le virus circule encore beaucoup», a précisé le porte-parole interfédéral.

Entre le 30 mars et le 5 avril, 3.592 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en baisse de 25% par rapport à la semaine précédente. «Le long week-end de Pâques influence la moyenne avec une sous-estimation», a toutefois tempéré Yves Van Laethem. Depuis le début de la pandémie en Belgique, 913.057 cas d’infection au coronavirus ont été diagnostiqués.

Sur la même période, 39,4 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (+47,6%), portant le bilan à 23.348 morts depuis le début de la pandémie en Belgique. «Le nombre de décès augmente, mais c’est la conséquence de la hausse des hospitalisations de ces dernières semaines», a ajouté M. Van Laethem.

Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 0,97. Lorsqu’il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à ralentir. L’incidence, qui renseigne le nombre moyen de nouveaux cas journaliers pour 100.000 habitants, atteint 512,3 sur 14 jours.

Au 7 avril 2021, un total de 2.198.730 doses de vaccin Covid-19 avaient été administrées en Belgique. Cela correspond à une augmentation de 330.153 doses par rapport au nombre enregistré au 31 mars 2021.