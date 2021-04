La vaccination des personnes «à risque» débute à Bruxelles

«Actuellement, nous sommes dans la phase 1b, qui prévoit la vaccination des personnes de plus de 65 ans» et «des personnes entre 18 et 64 ans (inclus) présentant des facteurs de comorbidité, afin de limiter au maximum les hospitalisations», explique la Cocom.

«Le week-end dernier, nous avons envoyé les premières invitations aux patients porteurs de comorbidités âgés de 61 ans à 64 ans et aujourd’hui aux patients de plus 59 ans. Nous continuerons à les inviter de manière échelonnée par tranche d’âge, des plus âgés au moins âgés, jusqu’à ce que tout ce groupe cible soit vacciné.»

Par ailleurs cette semaine, les Bruxellois à partir de 60 ans ont été invités à se faire vacciner. Ils peuvent aussi dès maintenant s’inscrire, même sans invitation, en appelant le call-center au 02/214.19.19. Les personnes de plus de 60 ans et plus (nées en 1961 ou avant) n’ayant pas encore reçu de lettre d’invitation pour se faire vacciner peuvent donc s’inscrire en ne communiquant que leur numéro de registre national.