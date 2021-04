Ces gadgets de la beauty tech qui vont envahir nos salles de bain

La salle de bain du futur intègrera forcément des objets high tech jusqu’alors réservés aux instituts de beauté. Autrefois considérées comme des gadgets, ces technologies réunies sous l’appellation « beauty tech » s’invitent en masse dans notre sphère privée depuis le premier confinement et comptent de plus en plus d’adeptes en France comme dans le reste du monde. Une tendance forte qui devrait contribuer à transformer votre routine beauté.

Il y a peu de temps encore, hommes et femmes se rendaient systématiquement dans des instituts spécialisés pour bénéficier d’un soin du visage professionnel, profiter des dernières technologies en matière de rajeunissement, et même recourir à l’épilation définitive. Mais voilà, en quelques années seulement, pléthore d’innovations technologiques ont transformé nos salles de bain en véritables cabines de soins grandeur nature, offrant l’opportunité à chacun de devenir l’unique acteur de sa propre routine beauté.

La crise sanitaire, et les confinements successifs, ont contribué à accélérer un phénomène amorcé il y a plusieurs années. La fermeture des instituts, des salons de coiffure, et autres centres d’esthétique, ont d’une certaine façon poussé les consommateurs à prendre les choses en main et à prendre soin d’eux en direct de leur salle de bain. Résultat, hommes et femmes ont investi dans des équipements de beauty tech dignes de ceux utilisés par certains professionnels afin de ne pas négliger leur apparence, comme le révèle le dernier rapport d’Amazon* sur l’évolution des tendances de consommation de ces douze derniers mois.

La beauty tech, kézako ?

Comme son nom l’indique, la beauty tech a fait se rencontrer deux univers initialement bien distincts : les cosmétiques et les produits de beauté d’un côté, les nouvelles technologies de l’autre. Des start-up spécialisées, mais également des géants de l’industrie des cosmétiques, ont investi dans le développement de technologies destinées à réinventer votre routine beauté afin de la rendre plus autonome et personnalisable.

Vous avez forcément chez vous l’un de ces « gadgets ». Cette brosse pour le visage, par exemple, qui, via le bluetooth, est capable d’identifier vos besoins et de vous guider dans l’application du soin sélectionné, ou encore cette application qui vous permet d’essayer à distance plusieurs teintes de rouges à lèvres pour vous aider à ne commettre aucun impair… Tout ça, cest de la beauty tech. Si vous n’en connaissiez pas le nom, vous avez forcément déjà adopté l’une de ces innovations. Notons que l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle sont d’ailleurs devenues les meilleurs alliés beauté des consommateurs confinés.

Lumière pulsée, photo-rajeunissement

Le dernier rapport d’Amazon révèle que les Françaises ont progressivement intégré la beauty tech à leur routine beauté ces douze derniers mois, le confinement aidant… Le géant du e-commerce précise que les soins détoxifiants pour la peau, le photo-rajeunissement par Led, ou encore les épilateurs à lumière pulsée, figurent parmi les produits les plus populaires sur la plateforme.

Une tendance forte en somme, qui n’en est qu’à ses débuts. Depuis quelques mois, les marques multiplient les lancements, qu’ils soient destinés aux professionnels comme au public, pour transformer la routine et l’expérience d’achat des consommateurs. Equipements destinés à réaliser vos propres masques, miroirs intelligents destinés à essayer et acheter vos cosmétiques à distance, ou encore rouges à lèvres personnalisés, devraient bientôt compter parmi vos nouveaux alliés beauté préférés.

*Les prévisions de tendances décrites dans ce document ont été réalisées par Amazon, sur la base de l’observation des tendances d’achats des consommateurs français du 1er mars 2020 au 1er mars 2021.