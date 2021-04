Jennifer Lopez divulgue les secrets de sa silhouette de rêve

A 51 ans, Jennifer Lopez ne s’est jamais sentie aussi bien dans sa peau. La chanteuse a expliqué que sa routine sportive actuelle fonctionne mieux que tout ce qu’elle a pu faire dans sa jeunesse.

Jennifer Lopez fait la couverture du magazine InStyle dans lequel elle a confié se sentir beaucoup mieux aujourd’hui qu’à 20 ans. “Je suis dans la meilleure forme de ma vie”, a-t-elle déclaré. “Dans ma vingtaine et ma trentaine, je faisais du sport, mais pas comme je le fais maintenant. Ce n’est pas que je m’entraîne plus, mais je m’entraîne plus fort et plus intelligemment. Et cela ne me prend pas autant de temps que par le passé”.

Voilà donc le secret d’une silhouette parfaite : faire de l’exercice “plus fort et plus intelligemment”.

L’actrice a également confié qu’elle mesure 1,65m et pèse 63 kilos.

Où est passé son fiancé, Alex Rodriguez?

Alors que les rumeurs d’une séparation entre Jennifer Lopez et Alex Rodriguez se multiplient sur les réseaux sociaux, les lecteurs du magazine InStyle ont été surpris par l’absence de la bague de fiançailles de la chanteuse sur les photos. De plus, la maman originaire du Bronx ne fait aucunement mention de son fiancé lors de l’interview, alors que ses ex-partenaires tels que Ben Affleck et Marc Anthony, sont cités.t

Jennifer Lopez in Her Own Words (and Everyone Else’s)https://t.co/mJZtfzpryk pic.twitter.com/93tez1V6s0 — InStyle (@InStyle) April 5, 2021

Rien n’irait plus entre les deux tourtereaux? Quoi qu’il en soit, cette interview a de quoi alimenter encore plus les rumeurs…