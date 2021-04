Clap de fin pour « Les Carnets du Bourlingueur »

Après trois décennies d’expéditions diffusées sur La Une, le Bourlingueur Philippe Lambillon pose ses valises. L’émission culte de la RTBF « Les Carnets du Bourlingueur » reviendra le 17 avril pour un dernier épisode inédit.

C’est un programme incontournable de la RTBF qui s’apprête à disparaître de la grille. Après avoir soufflé les 30 bougies des « Carnets du Bourlingueur » en 2020, Philippe Lambillon s’apprête à tirer sa révérence.

Un épisode d’adieu inédit

Pour clôturer ces 30 années d’émission, la RTBF diffusera un épisode spécial le 17 avril prochain, un peu différent des carnets habituels.

Avec ce format plus long de 26 minutes, Philippe Lambillon a souhaité faire vivre le personnage du Bourlingueur autrement en lui laissant plus de place à l’écran. Dans cette fiction réalisée lors de différents tournages en Afrique, l’idée n’est plus seulement de mettre les conseils de notre voyageur préféré en avant, mais plutôt son venture complète avec les autochtones, qui sont autant que lui les personnages principaux de cet épisode, le tout avec humour.

« Depuis 30 ans, on me dit ‘On vous voit trop peu, c’est court !’. Le défi a donc été de rallonger le format et de voir le personnage pendant 26 minutes et que ça tienne la route », explique Philippe Lambillon à la RTBF. « Et si ça tient la route, c’est grâce au fait que l’on voit le personnage autrement, les aventures arrivent aussi bien aux gens que je croise qu’à moi. »

À l’occasion de cet épisode d’adieu inédit, le Bourlingueur se rend chez les Bushmen, les derniers chasseurs-cueilleurs d’Afrique, dans le désert entre la Namibie et le Botswana « par des températures proches de celles de l’Enfer. »

Un nouveau programme en été

Pour remplacer les « Carnets du Bourlingueur », la chaîne promet une « nouvelle offre aventure et découverte » à l’été 2021. Porté par François Mazure, ce projet vous emmènera en immersion dans des endroits insolites de la planète.

Les plus fidèles retrouveront toujours les « Docs du Bourlingueur » le dimanche soir sur la Trois.

Quant à Philippe Lambillon, il continuera à voyager comme il l’a fait toute sa vie et à ramener jusqu’en Belgique de nouvelles images des quatre coins du monde. « Il n’est pas impossible qu’il refasse des apparitions sur vos écrans de temps à autre », promet la RTBF.