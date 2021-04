Un « arc-en-ciel » repéré sur Mars, la Nasa met les choses au point

Plusieurs photos prises par le robot « Perseverance » semblent montrer la présence d’arcs-en-ciel sur Mars. Il n’en est rien.

Vous avez peut-être vu passer ce cliché sur les réseaux sociaux. Sur une photo prise par le robot Perseverance, on semble voir un arc-en-ciel traverser le ciel de Mars. Ce qui a surpris de nombreux internautes qui ne comprenaient pas comment le phénomène optique pouvait être observé sur la planète rouge.

Dans un tweet publié ce mardi, la Nasa a tenu à mettre les choses au point. « Non, les arcs-en-ciel sont impossibles ici », explique la Nasa. L’agence spatiale rappelle que les arcs-en-ciel sont formés par le reflet de la lumière dans les gouttes d’eau. « Mais il n’y a pas assez d’eau ici pour condenser, et il fait trop froid pour avoir de l’eau liquide dans l’atmosphère. Cet arc est un ‘lens flare' », détaille la Nasa.

Many have asked: Is that a rainbow on Mars? No. Rainbows aren’t possible here. Rainbows are created by light reflected off of round water droplets, but there isn’t enough water here to condense, and it’s too cold for liquid water in the atmosphere. This arc is a lens flare. pic.twitter.com/mIoSSuilJW