Il existe bien un lien entre les caillots sanguins et le vaccin AstraZeneca, confirme l’EMA

L’Agence européenne des médicaments (l’EMA) estime que les caillots sanguins associés à de bas niveaux de plaquettes sanguines devraient être ajoutés à la liste des effets secondaires rares du vaccin AstraZeneca, a-t-elle annoncé ce mercredi. Elle juge toutefois que les avantages du vaccin l’emportent toujours sur le risque.

Le Comité de l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance, qui est responsable au sein de l’Agence européenne des médicaments (l’EMA) du suivi de la sécurité des médicaments à usage humain, a annoncé lors d’une conférence de presse les derniers résultats de son évaluation du vaccin suédo-britannique.

Depuis plusieurs semaines, des suspicions sont apparues sur de possibles effets secondaires graves, mais rares, après l’observation chez des personnes vaccinées avec AstraZeneca de cas de thromboses atypiques. Par précaution, plusieurs pays ont décidé de ne plus administrer ce vaccin en dessous d’un certain âge, comme la France, l’Allemagne et le Canada. La Norvège et le Danemark ont même suspendu son utilisation pour l’instant. La Belgique en revanche n’a pas encore pris de mesures similaires.

De son côté, AstraZeneca a assuré en mars qu’il n’y avait «aucune preuve de risque aggravé», et répété samedi que «la sécurité des patients» constituait sa «principale priorité».

Que va décider la Belgique ?

Une réunion informelle des ministres de la Santé de l’Union européenne a été programmée ce mercredi à 18h par visioconférence, dans la foulée de l’annonce des conclusions de l’Agence européenne des médicaments. Cette réunion doit aider à harmoniser les positions des différents États membres, «non seulement pour faire cesser la désinformation, mais aussi pour trouver un point de vue commun sur les efforts de vaccination dans l’UE», selon la présidence portugaise de l’UE. L’EMA sera représentée à cette réunion pour clarifier toute question liée à son analyse du vaccin AstraZeneca.

Au niveau belge, les ministres en charge de la Santé se sont retrouvés ce mercredi matin pour leur réunion hebdomadaire. Ceux-ci se sont également penchés sur le dossier AstraZeneca. En Belgique, le vaccin est en effet toujours administré à tous les groupes d’âge, à l’inverse d’autres pays comme la France ou l’Allemagne qui le réservent aux plus de 55 ou aux plus de 60 ans.

D’après les informations du Nieuwsblad, une limite d’âge pourrait être instaurée pour l’utilisation du vaccin AstraZeneca. Reste encore à définir cette limite.