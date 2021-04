Au mariage de son fils, une mère découvre que la future mariée est sa propre fille

C’est une drôle de réunion de famille qui a eu lieu la semaine dernière en Chine, dans la province de Jiangsu. Le jour même du mariage de son fils, une mère s’est aperçue que la femme qu’il s’apprêtait à épouser était en réalité sa fille biologique, disparue lorsqu’elle était enfant.

C’est un détail qui lui a mis la puce à l’oreille. Le jour du mariage, le 31 mars dernier, la mère du marié a aperçu une tache de naissance particulière sur la main de la future épouse. Très distinctive, elle ressemblait à celle de sa fille, qui avait été portée disparue deux décennies auparavant, rapporte l’Oriental Daily News.

Des retrouvailles inespérées

Saisie par l’émotion, cette maman s’est approchée des parents de la mariée et leur a demandé s’ils avaient adopté leur fille. Révélant un secret de famille gardé pendant plus de 20 ans, ceux-ci ont répondu oui. Ils ont alors révélé à tout le monde (leur fille y compris) qu’ils avaient trouvé l’enfant au bord d’une route et avaient décidé de l’aimer et de l’élever comme le leur.

Les larmes de joie ont coulé lorsque la mère du marié a compris qu’elle ne venait pas seulement de rencontrer sa belle-fille, mais aussi sa propre fille biologique.

Malgré le choc de ces révélations, la cérémonie a pu se poursuivre et le mariage est totalement légal. En effet, les deux tourtereaux n’ont aucun lien de sang puisque le marié avait lui aussi été adopté par sa mère. Une décision prise après avoir cherché sa fille disparue en vain durant des années.