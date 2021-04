Polémique autour d’un « blackface » publié par Gérard Darmon sur Instagram

Ce lundi, Gérard Darmon a publié sur Instagram une photo qui n’a pas manqué de faire réagir.

Sur le cliché, on peut voir le visage et le cou de l’acteur de 73 ans grimés en noir. « Othello pour Marleau », pouvait-on lire en légende de la photo. Une référence au personnage d’Othello, de Shakespeare, que Gérard Darmon va interpréter dans la série « Capitaine Marleau ».

Il n’en fallait pas plus pour que de nombreux internautes accusent l’acteur de racisme et pointent du doigt qu’un acteur blanc joue (encore) le rôle d’un personnage de couleur. « De quoi vous me parlez avec les blackfaces. Calmez-vous, ne me faites pas ce procès et s’il vous reste un peu de temps, (re)lisez Shakespeare. Je suis un acteur libre et si un jour je veux faire un biopic sur Mao Tse Tung, je le ferai », a dans un premier temps réagi Gérard Darmon, avant de supprimer sa publication dans un second temps.

gerard darmon fait un blackface

gerard darmon a derriere lui 40 ans de métier, 40 ans de management, 40 ans de plateaux télé où il sait quoi dire, où tous ses propos sont méticuleusement choisi

il sait EXACTEMENT l’ampleur de ce qu’il a posté et lui-même le dit en commentaire💀 pic.twitter.com/amAJ6oFRjF — jojo (@asaptulipe) April 5, 2021

Même si elle est dénoncée depuis plusieurs années, la problématique du « blackface » revient régulièrement à la une de l’actualité. Ces dernières années, Antoine Griezmann ou Justin Trudeau ont par exemple dû présenter leurs excuses après s’être grimés le visage en noir.