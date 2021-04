Le variant brésilien serait trois fois plus meurtrier chez les jeunes

Le variant brésilien du coronavirus, détecté en Belgique au mois de février, serait non seulement plus contagieux mais aussi plus meurtrier pour les 18-45 ans que les souches précédentes, révèle une nouvelle recherche.

Plus contagieux, plus infectieux, plus mortel : le variant P1 inquiète les experts de tous pays. Initialement détecté au Brésil, il aurait tendance à se propager très rapidement chez les jeunes. D’après les premières études, le variant P1 serait 150% plus contagieux que la souche originale du coronavirus. C’est bien plus que le variant britannique (qui est de 30 à 70% plus contagieux que le virus initial).

Depuis le mois de janvier, les nombres de cas positifs chez les Brésiliens sont en hausse spectaculaire : de 565% pour ceux dans la trentaine, de 626% pour ceux dans la quarantaine et de 525% pour ceux dans la cinquantaine.

Non seulement les jeunes sont donc plus susceptibles de contracter cette nouvelle souche, mais ils sont aussi nettement plus susceptibles d’en mourir, ressort-il des dernières données de l’institut brésilien de santé publique, rapportées par Al Jazeera.

Les décès chez les jeunes en hausse de 300%

Les médecins brésiliens le constatent : les lits d’hôpitaux sont de plus en plus occupés par des jeunes patients. Depuis le début de l’année 2021, il y a trois fois plus de patients de 18 à 45 ans aux soins intensifs qu’en 2020. Les décès dus à la covid dans cette tranche d’âge ont également grimpé en flèche.

D’après les recherches les plus récentes, le variant P1 serait trois fois plus meurtrier chez les jeunes.

Entre le début de l’année et la mi-mars, les infections ont bondi de 316% chez les 39-59 ans, selon les chiffres de l’institut de santé publique. Les décès ont augmenté dans les mêmes proportions.

« Si nous perdons le contrôle sur le variant P1, ça va mettre le monde en danger » avertissait fin mars l’épidémiologiste de Harvard Eric Feigi-Ding. Or, la mutation P1 se propage peu à peu dans les autres régions du monde. À l’heure actuelle, elle a déjà été détectée dans plus de 25 pays, dont la Belgique.

PAY ATTENTION—There is one crisis we all needs to pay attention to—and that is the unprecedented Brazil 🇧🇷 surge of the #P1 variant, overloaded hospitals, & sharp mortality spike. If more contagious #P1 out of control worldwide, we are all endangered. 🧵#SOSBrazil #COVID19 pic.twitter.com/GYSRobnUFk — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) March 21, 2021

Hécatombe au Brésil

Le Brésil a connu en mars son mois le plus meurtrier depuis le début de la pandémie de Covid-19 avec plus de 66.000 morts. «Nous n’avons jamais vu dans l’Histoire du Brésil un seul événement tuer autant de gens en 30 jours», a déclaré Miguel Nicolelis, coordinateur du Comité scientifique formé par les Etats du Nord-est du Brésil contre la pandémie.

«Nous sommes au pire moment, avec des records de morts et de contaminations, ce qui signale qu’avril sera encore très mauvais», a souligné l’épidémiologiste Ethel Maciel, professeure à l’Université fédérale d’Espirito Santo (UFES).

Les hôpitaux brésiliens sont quasi saturés. Dans plusieurs Etats, le personnel soignant a déjà commencé à attribuer les lits en soins intensifs aux patients les plus à même de survivre.

Dans ce pays au bord du gouffre, les fossoyeurs ont été contraints d’exhumer d’anciennes tombes pour faire de la place aux plus de 300 000 morts du coronavirus.