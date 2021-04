La liste de réservistes Qvax victime de son succès : quid pour les Bruxellois ?

Depuis son lancement ce mardi à minuit, Qvax.be, la « liste de réservistes » qui permet de bénéficier en «last minute» d’une dose de vaccin contre le coronavirus, connaît un succès fulgurant. Si Wallons et Flamands se ruent par milliers sur la plateforme, les Bruxellois, eux, doivent encore patienter.

Tout citoyen Wallon ou Flamand désirant se faire vacciner peut désormais s’inscrire sur la «liste de réservistes» QVAX afin de bénéficier en «last minute» d’une dose de vaccin non utilisée. Ce nouvel outil doit permettre d’accélérer la campagne de vaccination et «d’atteindre au plus vite l’immunité de groupe» en utilisant «absolument chaque dose».

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Belges sont au rendez-vous. Depuis ce matin, la plateforme fédérale est prise d’assaut. En milieu de matinée, plus de 200.000 personnes étaient dans la file d’attente en Wallonie. Conséquence : il faut compter plus d’une heure d’attente pour pouvoir procéder à l’inscription.

«Il y a beaucoup d’intérêt à se faire vacciner plus rapidement, mais le nombre de vaccins excédentaires est limité car la plupart des gens viennent au centre de vaccination sur rendez-vous», a prévenu Jan De Maeseneer de la Task Force Vaccination sur Radio1.

Comment fonctionne cette liste ?

Le nouvel outil QVAX a été développé afin d’utiliser chaque dose de vaccin disponible alors que quotidiennement, dans chaque centre, certaines injections ne sont pas utilisées à la suite d’annulations de dernières minutes ou de personnes qui ne se sont pas présentées.

Concrètement, les personnes volontaires à la vaccination de plus de 18 ans peuvent s’inscrire dès ce mardi sur le site www.qvax.be. Plusieurs informations sont requises parmi lesquelles le numéro de registre national, ainsi que vos disponibilités. La personne est alors contactée par son centre de vaccination lorsqu’une possibilité de se faire vacciner se présente.

«Le système ne fonctionne pas suivant la règle du premier arrivé, premier servi. L’ordre de distribution suit les règles mises en place par les autorités: à savoir, par ordre décroissant d’âge», avait expliqué Frank Robben, responsable informatique du gouvernement fédéral qui participe à la campagne de vaccination. Autrement dit : les appels de la liste de la réserve centrale seront toujours dirigés vers le groupe actuellement en cours de vaccination soit les 65 ans et plus.

Le système demande une certaine réactivité puisque sans réaction de la personne convoquée dans la demi-heure, l’invitation à se faire vacciner est envoyée à quelqu’un d’autre.

Et à Bruxelles ?

Les Bruxellois désireux de s’inscrire sur liste d’attente doivent quant à eux s’armer de patience. En effet, la Région Bruxelloise a opté pour la plateforme Doctena. Celle-ci devrait être mise en place à la mi-avril.

Outre la liste de réservistes, Doctena gèrera également les inscriptions et rendez-vous dans les centres de vaccination bruxellois.

« En attendant, les personnes qui n’ont pas reçu d’invitation ou n’en disposent plus, peuvent s’inscrire via le call-center [02/214.19.19]», précise le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron à BX1.

« Ce système fait en sorte que nos créneaux de vaccination sont remplis. Par ailleurs, nous avons déjà un système de liste d’attente avec les facteurs de comorbidité, via le coordinateur médical du centre et les médecins de zone », ajoute l’écologiste. « La semaine prochaine, tous les plus de 65 ans pourront appeler le call center pour avoir un rendez-vous. Et les plus de 60 ans peuvent se mettre dans les listes d’attente pour les doses résiduelles »