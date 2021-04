VIDEO. Elles risquent la prison pour avoir posé nues sur un balcon à Dubaï

Plusieurs femmes posant nues sur le balcon d’un penthouse à Dubaï risquent la prison.

La polémique fait rage à Dubaï. Ce samedi, les forces de l’ordre de la ville ont annoncé avoir arrêté de nombreuses femmes, la plupart d’origine ukrainienne, qui ont posé nues pour une séance photo sur le balcon d’un appartement de la ville. Les femmes avaient été filmées par une personne se trouvant dans un appartement voisin et la vidéo a été repartagée en masse sur les réseaux sociaux.

D’après Metro UK, les mannequins étaient en pleine promotion pour un site pornographique israélien. Un Russe, qui organisait la séance photo, aurait également été arrêté. « La police de Dubaï met en garde contre ce comportement inacceptable, qui ne reflète pas les valeurs de la société émiratie », écrivent les forces de l’ordre dans un communiqué publié sur Twitter.

D’après la BBC, les femmes risquent jusqu’à six mois de prison et 1.500€ d’amende. L’organisateur de la séance photo risque, lui, jusqu’à 18 mois de prison. Le service public anglais rappelle par ailleurs que les condamnations de ce type ne sont pas rares aux Emirats arabes unis, certains couples ayant déjà été emprisonnés pour avoir « démontré publiquement leur affection » ou simplement à cause de leur orientation sexuelle.

En 2017, une Britannique avait ainsi été condamnée à un an de prison pour avoir eu une relation sexuelle consentie avec un homme dont elle n’était pas la femme. La relation avait été mise à jour car la Britannique avait rapporté des messages menaçants venant de son partenaire sexuel à la police.

A dozen models, eleven said to be Ukrainians, face six months in jail after being filmed posing for a nude photo shoot on a balcony in Dubai, last weekend, in broad daylight.



The Russian organiser of the, now viral, event has also been arrested.



