Dîners clandestins : un nouvel extrait accable Pierre-Jean Chalençon, qui évoque « un énorme poisson d’avril »

Pierre-Jean Chalençon est-il l’organisateur de dîners parisiens aussi luxueux que clandestins, malgré la pandémie ? Le collectionneur s’en défend et évoque « un énorme poisson d’avril », après la diffusion par M6 d’un reportage sur des soirées clandestines dans les beaux quartiers de la capitale française.

La chaîne privée M6 avait diffusé vendredi soir un reportage en caméra cachée dans un lieu présenté comme « un restaurant clandestin situé dans les beaux quartiers », où les participants et les serveurs ne portent pas de masques et ne respectent pas les gestes barrières.

L’un des organisateurs interviewés par M6, et présenté comme « collectionneur », affirmait en voix off déguisée: « J’ai dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants qui sont soi-disant des restos clandestins, avec un certain nombre de ministres. » Cet homme a été identifié par plusieurs médias et internautes comme Pierre-Jean Chalençon, propriétaire du « Palais Vivienne », situé dans le centre de Paris.

« C’est irréaliste »

Dimanche, Pierre-Jean Chalençon a implicitement reconnu être cette source mais il a plaidé qu’il faisait seulement de « l’humour » et maniait « le sens de l’absurde », quand il avait assuré que des ministres participaient à de tels repas.

Ce mardi, l’ancien collectionneur d’« Affaire conclue » s’est une nouvelle fois défendu, au micro de BFMTV : « C’est le plus gros poisson d’avril de l’histoire de ces quinze ou vingt dernières années », a-t-il lancé. « Je ne pensais pas qu’il marcherait à ce point-là. C’est totalement irréaliste ! »

Passionné d’histoire napoléonienne, il a ensuite expliqué que les images diffusées par M6 avaient été capturées lors d’un déjeuner au Palais Vivienne organisé pour célébrer le bicentenaire de Napoléon. « Je suis les directives du gouvernement », assure-t-il. « J’espère une réouverture assez prochaine, donc nous avons anticipé. La semaine dernière, c’était une sorte de soirée zéro avec une douzaine de personnes », détaille Pierre-Jean Chalençon. Et de déclarer ensuite avoir été « piégé par une rédaction ».

De nouvelles images accablantes

Lundi soir, M6 a dévoilé de nouvelles images de son reportage : un entretien téléphonique avec le collectionneur. « Le ton employé semble bien loin de l’humour », précise la présentatrice Kareen Guiock.

Dans cet extrait, on peut entendre Pierre-Jean Chalençon raconter ses dîners « dans deux ou trois restaurants, qui sont justement des restaurants soi-disant clandestins avec un certain nombre de ministres. »

« On est encore en démocratie, on fait ce qu’on veut », embraye le collectionneur. « Le Palais Vivienne est beau, on peut y mettre des lumières, on peut s’amuser. Heureusement qu’on peut faire ça ! Ça fait quinze mois qu’ils nous emmerdent, quinze mois qu’on ne peut plus rien faire ! Moi je n’ai pas eu un euro d’aide, je fais ce que je veux, je suis encore en France, je suis encore un citoyen normal. Il faut qu’on arrête. C’est quoi ce délire? Ils sont malades les mecs ».

Une enquête pénale

Dimanche, la polémique a fait réagir Twitter, sous le mot-dièse #OnVeutLesNoms, mais aussi les ministres dans les émissions dominicales.

En fin de journée, le procureur de la République, Rémy Heitz, a annoncé avoir saisi « la Brigade de répression de la délinquance à la personne (BRDP) de la police judiciaire parisienne d’une enquête des chefs de mise en danger d’autrui et de travail dissimulé », afin de « vérifier si des soirées ont été organisées en méconnaissance des règles sanitaires et de déterminer quels en ont été les éventuels organisateurs et participants ».